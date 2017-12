Genau hinsehen! Was ein Promi-Paar auf diesem Urlaubsfoto macht, sorgt für Ärger

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Oder posten. So hat es jetzt auch ein Promi-Paar gemacht - und bekommt für ein Foto schwere Vorwürfe ab.

Der italienische Fußball-Star Graziano Pellè ist im Sommer vom FC Southampton nach China gewechselt. Bei Shandong Luneng soll er 16 Millionen Euro im Jahr verdienen. Da kann man sich natürlich auch einen schönen Urlaub leisten. Der führte ihn samt seiner Model-Freundin Viktoria Varga auf die Insel Saona vor der Dominikanischen Republik.

Viktoria wollte ihren 232.000 Instagram-Followern ihre Urlaubsimpressionen nicht vorenthalten. Mit unterschiedlicher Resonanz. Für große Begeisterung vor allem bei Männern sorgte wohl dieser kurze Clip - wenn Sie ihn ansehen, können Sie sich vielleicht denken, warum:

Ärger hingegen löste ein nur auf den ersten Blick harmloses Foto aus. Viele schwärmen zwar von dem schönen Anblick. Aber wer genau hinsieht, könnte sich wundern.

Viktoria und ihr Graziano posieren im türkisblauen Meer mit strahlendem Lächeln. Und mit je einem Seestern in der Hand. Dazu gibt‘s Wortakrobatik vom Model: „Denk zu dieser Zeit des Jahres dran, dankbar für die Sterne in deinem Leben zu sein“, schreibt sie.

Dass dafür aber Seesterne herhalten mussten, gefällt einigen Usern gar nicht. „Bitte steckt die Seesterne dahin zurück, wo sie hingehören“, schreibt ein User. „Zwei Seesterne zum Tode verurteilt“ ein weiterer. „Die Sterne dürfen nicht aus dem Wasser draußen sein“, warnt eine Nutzerin.

Ist das so? Verenden Seesterne automatisch, wenn sie von Menschen aus dem Wasser genommen werden und an die Luft kommen? Darüber diskutieren sich im Internet die Menschen schon seit Jahren die Köpfe heiß. Viele halten dies für einen Mythos. Im Buch „Meeresaquaristik“ von Dieter Brockmann heißt es hingegen: „Seeigel und Seesterne dürfen nur unter Wasser umgesetzt werden und niemals mit Luft in Kontakt kommen. Bei Seesternen dringt die Luft z.B. in das feine Wassergefäßsystem (Ambulakralsystem) ein und führt hier zu irreparablen Schäden.“

Nachdem Viktoria und Graziano unter ihrem Artikel nun auch schon einen kritischen Artikel der Huffington Post zu ihrem Foto lesen dürfen, müssten Sie‘s beim nächsten Traumurlaub wissen ...

