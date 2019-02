Genial oder dreist? In Flugzeug schlafende Frau sorgt für Diskussionen

Also hier mal für die jungen Menschen, die noch nicht so oft und so lang geflogen sind: auf Langstreckenflügen schläft fast jeder mal. Das Flugpersonal weiß jedoch nicht ob man wegen Essen und Getränke geweckt werden möchte oder nicht. So ein Schildchen ist deswegen ungeheuer hilfreich. Manche Passagiere reagieren nämlich sehr gereizt wenn sie aufgeweckt werden, um das mal milde auszudrücken. Andere widerrum sind verärgert wenn man sie NICHT weckt. Dieses Schild räumt alle Zweifel aus und die Flugbegleiter wecken die Person mit gutem Gewissen auf. So einfach ist das. Das ist weder genial noch egoistisch oder sonst etwas. Das ist etwas was Menschen mit etwas Lebenserfahrung tun. Sie signalisieren deutlich was sie möchten damit sie bekommen was sie wünschen. ;-)