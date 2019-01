Genialer Trick: So bekommen Sie Ihren Koffer am Gepäckband immer zuerst

Sie sind das lange Warten am Gepäckband an Flughäfen leid? Dann können Sie jetzt aufatmen: Mit diesem Trick bekommen Sie Ihren Koffer immer zuerst.

Am Flughafen landen, gespannt den Flieger verlassen, voller Vorfreude auf das Reiseziel - und dann das: Am Gepäckband auf den Koffer warten und Stunden um Stunden ausharren.

Gut, so schlimm ist es vielleicht nicht immer. Dennoch: Die lästige Wartezeit am Flughafen können Sie sich nun sparen.

Der Trick, wie Sie sofort Ihren Koffer bekommen

Dieser Trick könnte Ihre Wartezeit am Flughafen dramatisch verkürzen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Gepäck als eines der ersten am Gepäckband erscheint:

1. Wenn Sie Ihr Gepäck aufgeben, bitten Sie das Bodenpersonal, einen "Zerbrechlich"-Aufkleber darauf anzubringen. In der Regel werden Koffer mit zerbrechlichem Inhalt später verladen. Und das bedeutet: Es wird als erstes auch wieder entladen. So erscheint es dann auch am Gepäckband zuerst.

2. Checken Sie als letzte Person ein beziehungsweise geben Sie als Letzter Ihr Gepäck auf. So wird es auch zuletzt ins Flugzeug geladen und erscheint wiederum als erstes auf dem Gepäckband. "Die Taschen werden immer von vorne nach hinten auf die Gepäckwagen geladen", schreibt ein Rampenarbeiter namens Thomas Lo Sciuto auf Quora. "Wenn Sie also zuletzt einchecken, befinden sich Ihre Gepäckstücke im letzten Gepäckwagen, was dazu führt, dass sie die ersten sind, die auf dem Gepäckband landen."

