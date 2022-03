Detox im DAS SIEBEN: Auszeit für Körper und Geist

Im DAS SIEBEN finden Sie verschiedene Angebote zur Entschlackung, Regeneration und gedanklichen Reinigung. © Hannes Dabernig

Im DAS SIEBEN lassen sich die Vorteile des bewussten Verzichts hautnah erleben. Drei Detox-Programme helfen, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Ob im Job, zu Hause oder in der Freizeit – unser Alltag wird zunehmend von Stress bestimmt. Zusätzlich sind wir Tagtäglich schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Nehmen diese Belastungen überhand, stoßen unsere Entgiftungsorgane schnell an ihre Grenzen. Grund genug, um von Zeit zu Zeit innezuhalten und unserem Körper gezielt Erholungsphasen zu gönnen. Ein Detox-Urlaub im 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN in Bad Häring bietet die ideale Möglichkeit, um sich von allfälligem Ballast zu befreien und neue Energie zu schöpfen.

Detox-Urlaub im DAS SIEBEN: Begleitet von den SiebenMed-Gesundheitsexperten

Eine gesunde Ernährung im Rahmen des Aufenthalts legt den Grundstein und hilft, das Verdauungssystem zu entlasten. Dank der fachkundigen Beratung der SiebenMed-Gesundheitsexperten inklusive Coaching-Gespräch erfahren die Gäste, wie sie den Prozess der Entgiftung unterstützen können. Begleitende Therapien wie ein reinigendes Fußbad oder andere wohltuende Anwendungen steigern die heilsame Wirkung zusätzlich. Saunaeinheiten, relaxende Stunden im SPA-Bereich oder ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Tiroler Bergluft tragen zudem zur Entspannung bei und fördern die innere Balance.

Auch die Seele muss gereinigt werden

Neben der Entschlackung und Regeneration steht auch die gedankliche Reinigung im Mittelpunkt: Mithilfe von zielgerichteten Maßnahmen soll sich der im Körper angestoßene Entgiftungsprozess im Geist fortsetzen. Das Ziel des Programms besteht darin, den Gästen nachhaltig auf dem Weg in ein gesünderes Leben behilflich zu sein. Dabei richtet sich das Angebot an alle, die bewusster werden wollen: Sowohl an Menschen, die schon einmal mit einer Krankheit konfrontiert waren, als auch an Personen, die schlichtweg einen positiven Beitrag für ihre Gesundheit leisten wollen.

Unserem Körper wird oft zu viel zugemutet. Wer der Belastung durch einen ungesunden Lebensstil vorbeugen möchte, sollte sich für eine Entgiftung im 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN entscheiden.

Die Detox-Angebote im DAS SIEBEN im Überblick

Insgesamt haben die Gäste im 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN die Wahl zwischen drei wohltuenden Detox-Programmen. Egal für welches Angebot man sich entscheidet – sie inspirieren allesamt zu mehr Achtsamkeit im Alltag.

Detox LIGHT Die Detox-Tage LIGHT eignen sich ideal, um den Körper innerhalb kürzester Zeit von schädigenden Giftstoffen zu befreien. Reichlich Ruhe, bewusste Phasen der Erholung sowie begleitende Therapien unterstützen die Entgiftungsorgane bei der Arbeit. Neben einer reinigenden Heublumenpackung warten auch entspannende Bäder auf die Gäste. 3 Nächte inkl. Detox Halbpension PLUS: p.P. ab € 553,- www.das-sieben.com/detox/detox-light

Detox INTENSIV Wer seinem Körper eine längere Pause gönnen möchte, sollte die Detox INTENSIV-Woche wählen. Eine Vielzahl an Anwendungen wie entgiftende Fußbäder oder entschlackende Drinks sorgen für einen rundum gelungenen Aufenthalt und bringen Körper, Seele und Geist wieder ins Gleichgewicht. 6 Nächte inkl. Detox Halbpension PLUS: p.P. ab € 997,- www.das-sieben.com/detox/detox-intensiv

Detox Heilfasten DELUXE Eine besonders exklusive Version des bewussten Verzichts erleben die Gäste im Zuge der Detox Heilfasten DELUXE-Woche von 10. bis 16. April 2022. Mit einer maximalen Gruppengröße von 10 Teilnehmenden, einer persönlichen Fastenbegleitung sowie zahlreichen, vitalisierenden Behandlungen und Aktivitäten wird die gezielte Entlastung zu einem rundum regenerierenden Aufenthalt. 6 Nächte inkl. Heilfasten-Detoxküche: p.P. ab € 1.013,- www.das-sieben.com/detox/detox-heilfasten

Kontakt

DAS SIEBEN 4* Superior Gesundheits-Resort Hotel & SPA

Kurstraße 14

6323 Bad Häring, Österreich

Tel. +43 5332 20 800

https://www.das-sieben.com/

reservierung@das-sieben.com