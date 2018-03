Wer verreist, muss wissen, worauf er sich einlässt. In der Übersicht finden sie die Städte, die aktuell die gewalttätigsten der Welt sind.

Die gewalttätigsten Städte der Welt wurden ausgewertet. Die Institution "Seguridad, justicia y paz" hat auch in diesem Jahr dazu ein Ranking erstellt. Der Bürgerrat für öffentliche Sicherheit und Strafjustiz A.C. ist eine zivilgesellschaftliche und unabhängige Organisation, die im Juli 2002 gegründet wurde.

Die gewalttätigsten Städte der Welt

Mit einer Rate von rund 111,33 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner war die mexikanische Stadt Los Cabos im Jahr 2017 die gewalttätigste der Welt. Nur ein bisschen darunter liegt das venezuelanische Caracas mit einer Rate von 111,19 Tötungsdelikten. Den dritten Platz belegt mit einer Rate von 106,63 die mexikanische Stadt Acapulco.

Fünf der zehn gewalttätigsten Städte der Welt befinden sich in Mexiko. Zusätzlich zu den bereits erwähnten sind diese La Paz, Tijuana und Victoria.

Lesen Sie hier: Diese Reiseländer sind 2018 ebenso gefährlich.

Gewalt in mexikanischen Städten angestiegen

Die Gewalt hat sich in Mexiko drastisch erhöht. Im Jahr 2015 kamen insgesamt fünf mexikanische Städte in das Top-50-Ranking zu den gewalttätigsten Städten der Welt. Im Jahr 2017 gab es bereits zwölf, so viele waren es bereits im Jahr 2011.

Die 20 gewalttätigsten Städte der Welt

Platz Stadt Land Tötungsdelikte Einwohner 1 Los Cabos Mexiko 365 328.245 2 Caracas Venezuela 3.387 3.046.104 3 Acapulco Mexiko 910 853.646 4 Natal Brasil 1.378 1.343.573 5 Tijuana Mexiko 1.897 1.882.492 6 La Paz Mexiko 259 305.455 7 Fortaleza Brasil 3.270 3.917.279 8 Victoria Mexiko 301 361.078 9 Guayana Venezuela 728 906.879 10 Belém Brasil 1.743 2.441.761 11 Vitória da Conquista Brasil 245 348.718 12 Culiacán Mexiko 671 957.613 13 St. Louis USA 205 311.404 14 Maceió Brasilien 658 1.029.129 15 Kapstadt Südafrika 2.493 4.004.793 16 Kingston Jamaika 705 1.180.771 17 San Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 18 Aracaju Brasilien 560 951.073 19 Feira de Santana Brasilien 369 627.477 20 Juárez Mexiko 814 1.448.859

Auch interessant: Das sind die gefährlichsten Flughäfen der Welt.

sca