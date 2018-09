Gibt es bald wirklich einen Touristenflug rund um den Mond?

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat neue Pläne verkündet, einen Weltraumtouristen rund um den Mond fliegen zu lassen. Doch wie sieht das genau aus?

Ein Vertrag mit dem ersten privaten Passagier sei bereits unterzeichnet, teilte SpaceX am Donnerstag (Ortszeit) im Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Er soll den Erdtrabanten demnach in einer Big Falcon-Rakete (BFR) umrunden. Weitere Informationen sollen am Montag bekannt gegeben werden.

Weltraumtourismus keine Zukunftsmusik mehr

Es ist nicht das erste Mal, dass SpaceX Pläne für Touristenflüge rund um den Mond verkündet. Im Februar 2017 hatte das Unternehmen angekündigt, bereits Ende dieses Jahres sollten zwei Weltraumtouristen mit einem Dragon-Mannschaftstransporter den Mond umrunden. In den vergangenen Monaten war von dem Projekt dann nichts mehr zu hören.

Seit der letzten Apollo-Mission 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten. Insgesamt erreichten bislang nur 24 Menschen den Erdtrabanten.

AFP