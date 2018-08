Gibt's ja nicht: An diesem Flughafen kostet Parken mehr als Fliegen

Wer sein Auto während des Urlaubs am Flughafen stehen lässt, muss mit hohen Kosten rechnen. Denn: An diesen deutschen Flughäfen ist Parken teurer als Fliegen.

Fliegen ist heute so günstig wie kaum zu einer anderen Zeit. Wenn man sich allerdings die Kosten für Parkplätze ansieht, sieht es für Menschen, die ihr Auto während der Reise an Flughäfen in Deutschland parken möchten, oft nicht so rosig aus: Parkplatzpreise der 13 größten deutschen Flughäfen weisen extreme Preisunterschiede auf.

Flughafen Dresden am günstigsten - Frankfurt am Main richtig teuer

Während Reisende ihr Auto am Dresdner Flughafen bereits für 15 Euro pro Woche parken können, müssen sie in Frankfurt am Main mit mindestens 140 Euro rechnen, wenn sie ihren Parkplatz zuvor nicht mit einem Online- oder Frühbucherrabatt reserviert haben. Und das, obwohl man heutzutage viele Flüge für weitaus weniger Geld bekommt.

Auch Berlin-Tegel überbietet andere Flughäfen in Sachen Parkkosten mit mindestens 139 Euro um Längen. Wer in Düsseldorf den "falschen", also den teuersten offiziellen Parkplatz erwischt, der muss sogar mit satten 239 Euro für eine Woche Parken rechnen.

Abholen in Berlin-Tegel am teuersten

Wer nur schnell jemanden vom Flughafen abholen möchte, der zahlt für den offizielle Drop-Off-Parkplatz in Berlin-Tegel das meiste: Mit zwölf Euro für eine Stunde will also die Nettigkeit des Abholens wohl überlegt sein. Knapp dahinter folgen hier Frankfurt am Main und München mit jeweils zehn Euro für eine Stunde Parken auf dem offiziellen Drop-Off-Parkplatz.

Übersicht über Parkplatzpreise an deutschen Flughäfen

Rang Flughafen Günstigster offizieller Flughafenparkplatz im Zeitraum von einer Woche Teuerster offizieller Flughafenparkplatz im Zeitraum von einer Woche Offizieller Drop-Off-Parkplatz für eine Stunde 1 Dresden (DRS) 15 € 66 € 3,50 € 2 Leipzig/Halle (LEJ) 20 € 90 € 3 € 3 Düsseldorf (DUS) 29 € 238 € 10 € 4 Hannover (HAJ) 35 € 100 € 4 € 5 Stuttgart (STR) 52 € 121 € gratis 6 Köln/Bonn (CGN) 59 € 210 € 6 € 7 Berlin-Schönefeld (SXF) 69 € 139 € 12 € 8 Hamburg (HAM) 69 € 150 € 7€ (E-Autos gratis) 9 Bremen (BRE) 71 € 171 € 3,20 € 10 Nürnberg (NUE) 78 € 146 € 2 € 11 München (MUC) 79 € 199 € 10 € 12 Frankfurt a.M. (FRA) 140 € 160 € 10 € 13 Berlin-Tegel (TXL) 139 € 159 € 12 €

Quelle: Airhelp

