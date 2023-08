Giftiger Rotfeuerfisch breitet sich im Mittelmeer aus: Stich kann heftige Schmerzen auslösen

Invasive Art

In den letzten Jahren wurde immer häufiger die Anwesenheit des Rotfeuerfischs im Mittelmeer beobachtet. Der giftige Fisch kann sowohl für Mensch als auch Ökosystem gefährlich werden.

Die stetige Erwärmung des Mittelmeers und extreme Wetterereignisse sorgen dafür, dass sich das Ökosystem des Meeres ändert, wie die Naturschutzorganisation WFF (World Wide Fund For Nature) informiert. Immer häufiger beobachten Forscher, wie sich das Verhalten von Meerestieren ändert oder wie sie sich an für sie ungewöhnlichen Orten verbreiten – so legte erst kürzlich eine Meeresschildkröte zum ersten Mal ihre Eier an einem mallorquinischen Strand ab. Zudem wurden in den vergangenen Jahren vermehrt Fischarten im Mittelmeer entdeckt, die dort eigentlich nicht heimisch sind – darunter auch der giftige Rotfeuerfisch (Pterois volitans), der ursprünglich aus dem Indischen Ozean stammt.

Giftiger Rotfeuerfisch breitet sich im Mittelmeer aus

Der Rotfeuerfisch sieht mit seiner stacheligen Rückenflosse und seiner auffälligen Färbung in Rot und Braun sehr beeindruckend aus – und ist daher auch der Star vieler Aquarien. Im Mittelmeer gilt er jedoch als invasive Art: Mutmaßlich gelangte er über den Suezkanal hier her, wo er kaum auf natürliche Fressfeinde stößt und heimische Arten verdrängt. Insbesondere an der Adria, wo er 2019 zum ersten Mal gesichtet wurde, hat er sich mittlerweile verbreitet. „Dort fressen sie die Meere leer, denn seit ihrer Anwesenheit haben sich die Bestände von Krustentieren und kleinen Fischen dramatisch verringert“, berichtet der WWF auf seiner Webseite. Ohne natürliche Feinde würde der Rotfeuerfisch in weniger als fünf Wochen bis zu 79 Prozent der Jungfische eines Riffs auffressen, berichtete das Magazin Spektrum der Wissenschaft auf Basis von Beobachtungen von Forschern.

+ Der Rotfeuerfisch (Pterois volitans) ist eindrucksvoll, aber giftig. © Andrey Nekrasov/Imago

Wie gefährlich ist ein Stich des Rotfeuerfischs?

Nicht nur für das Ökosystem, sondern auch für den Menschen stellt der Rotfeuerfisch ein Problem dar: Die sogenannten Strahlen an seiner Rücken-, Bauch- und Schwanzflosse enthalten teilweise Giftdrüsen, wie die Informationszentrale für Vergiftungen informiert. Das Gift kann demnach heftige Schmerzen und eine „örtliche Gewebszerstörung“ hervorrufen. Zu den Symptomen gehören Schwellungen, Rötungen, Blasenbildung, Taubheitsgefühl sowie Übelkeit und Erbrechen. Stachel, die in der Wunde verbleiben, können das Risiko für Infektionen erhöhen und die Wundheilung behindern. In ernsten Fällen könne es laut dem Institut für Meereskunde an der Universität Hamburg zu Atembeschwerden, einem Kreislaufkollaps oder Ohnmacht kommen. Todesfälle seien aber nur selten.

Bevorzugt halten sich Rotfeuerfische in Höhlen und Spalten auf, wie die Informationszentrale gegen Vergiftungen informiert. Potenziellen Feinden begegnen sie, indem sie mit der Rückenflosse voran auf sie zu schwimmen – gefährdet seien aber vor allem Personen, die die Fische im Aquarium halten. Hier kommt es oft zu Stichen, wenn unvorsichtig mit den Tieren hantiert wird.

Was tun, wenn man vom Rotfeuerfisch gestochen wurde?

Wer vom Rotfeuerfisch gestochen wurde, sollte laut der Informationszentrale gegen Vergiftungen die Wunde von Stacheln und Geweberesten entfernen und die betroffene Stelle desinfizieren. Sollte ein Arzt nicht sofort erreichbar sein, sei es empfehlenswert, den entsprechenden Arm oder das Bein für mindestens eine halbe Stunde in bis zu 45 Grad heißes Wasser zu tauchen – soweit das tolerierbar ist. Am besten sollte das Wasser vorher mit einer gesunden Hand oder von einer Begleitperson überprüft werden, damit es nicht zu Verbrennungen kommt. Anschließend ist ein Arzt aufzusuchen, um zum Beispiel die Schmerzen zu bekämpfen oder eine Tetanusinfektion zu vermeiden.

