Die giftigste Schlange Europas lebt in Kroatien – Tipps für Urlauber

Europäische Hornotter

Klettern, Schwimmen, Wandern - Kroatien hält eine Menge Freizeitaktivitäten in der Natur für Urlauber bereit. Doch Touristen sollten sich vor einem giftigen Bewohner in Acht nehmen...

Kroatien ist eins der beliebtesten Urlaubsziele deutscher Touristen. Das Land an der Adria bietet mit seinen Nationalparks, Küsten und Inseln vielfältige Möglichkeiten, die Seele baumeln zu lassen. Deshalb zieht es viele Kroatien-Urlauber auch in die Wildnis, um die Natur hautnah erleben zu können. Das ist allerdings gar nicht so ungefährlich.

In Kroatien lebt die giftigste Schlange Europas – was bei einer Begegnung zu tun ist, weiß echo24.de*.

Gemeint ist die Europäische Hornotter - oder auch Hornviper. Sie wird bis zu einem Meter lang und trägt ein auffälliges Zickzack-Muster auf dem Rücken. Das markanteste Erkennungsmerkmal der Hornotter ist allerdings das Horn an der Schnauze, das der Giftschlange ihren Namen gibt. Dieses ist zwar an sich nicht gefährlich - dennoch sollte man sich von Hornottern fernhalten und wichtige Regeln beachten, falls man in der Idylle Kroatiens einem Exemplar begegnet.