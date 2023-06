Zu niedlich: Golden Retriever auf Reisen sorgt für Begeisterungsstürme

Von: Franziska Kaindl

Ein süßer Golden Retriever hat es unterwegs offenbar auf die Snacks einiger Mitreisender abgesehen. Fotos des Vierbeiners gehen aktuell wieder auf TikTok viral.

Je nachdem welche Sitznachbarn sich in der Nähe befinden, kann ein Flug oder eine Zugfahrt ganz schön anstrengend werden. So kommt es regelmäßig zu Beschwerden darüber, wenn Personen zu viel Platz für sich einnehmen oder zu viel Lärm veranstalten. Bei einem Reisenden, der aktuell auf TikTok viral geht, sind sich die meisten aber einig: Den hätten wir auch gerne neben uns sitzen gehabt.

Golden Retriever auf Snack-Suche entzückt Internetgemeinde

Gemeint ist damit ein süßer Golden Retriever, den Reisende in der Sitzreihe vor sich entdeckt haben. Ein Video auf TikTok zeigt Bilder des Hundes, die bereits im letzten Jahr auf dem Instagram-Account hugoandursula geteilt wurden. Jetzt gehen die Schnappschüsse wieder viral, weil sie einfach zu niedlich sind: Der Golden Retriever schaut mit großen Kulleraugen in die Kamera, steckt die Schnauze zwischen zwei Sitzen hindurch, lässt die Zunge heraushängen oder zeigt die Zähne. Alles nur, weil er die Chips auf den Klapptischen hinter sich entdeckt hat?

„Hi, würde es Ihnen etwas ausmachen, ihren Snack mit mir zu teilen?“, schreibt zum Beispiel dogsofinstagram, ein Account, der die Bilder ebenfalls geteilt hat, aus Sicht des Hundes zu den Bildern. Die meisten User hätten wohl nur zu gerne etwas von ihren Naschereien abgegeben, wie sich in den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag zeigt: „Das wäre der beste Flug überhaupt!“ oder „Das ist mir allemal lieber als die Füße von irgendjemandem!“, heißt es da. Auch auf TikTok herrscht Begeisterung über den vierbeinigen Flugpassagier: „Ich kann nur diese Art von Babys vor mir im Flugzeug akzeptieren“, meint eine Nutzerin. Eine andere verkündet zudem: „Alle meine Snacks würden dem Hund gehören.“

Fast 10 Millionen mal angesehen: Golden Retriever erobert die Herzen im Sturm

Unklar ist allerdings, ob sich die Situation tatsächlich in einem Flugzeug oder doch eher in einem Zug abgespielt hat. Für letzteres spricht, dass ein Hund in dieser Gewichtsklasse bei den meisten Airlines gar nicht erst in der Kabine mitfliegen dürfte – es sei denn, er wäre ein Begleit- oder Blindenhund. In der Regel sind nur Vierbeiner, die zusammen mit ihrem Transportbehälter nicht mehr als acht Kilogramm wiegen, zwischen den Passagieren erlaubt.

So oder so dürften sich die meisten Nutzer einig sein, dass sie gerne einen solchen Sitznachbarn auf ihrer Reise haben würden: Auf TikTok lösten die Bilder nach über einem Jahr nach der Erstveröffentlichung erneut große Begeisterungsstürme aus und wurden mittlerweile fast 10 Millionen Mal auf TikTok aufgerufen – und 1,7 Millionen Mal geliket. Auf Instagram erhielten die Bilder bei hugoandursula über 137.000 Mal den Daumen nach oben.