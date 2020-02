Google Maps ertappt junge Frau in verstörender Pose: "Einer dieser Außerirdischen"

Auf Google Maps gibt es immer wieder lustige oder auch verstörende Fotos. Auf einem Foto ist nun eine Frau aufgetaucht, die von Nutzern als Alien bezeichnet wurde.

Google Maps hält die ganze Welt in Bilder fest, die man sich dann im Netz ansehen kann.

Doch manchmal findet man auf der Seite auch Bilder, die so wahrscheinlich nicht gewollt waren.

So wie im Falle einer Frau, die im Urlaub in einer ungünstigen Lage aufgenommen wurde.

Verstörende Posen: Google Maps erwischt Frau in falschem Moment

Vor den Usern im Netz ist nichts sicher: Dass wirklich alles gesichtet wird, zeigt dieser Fund. So hat ein User bereits vor einiger Zeit über Google Maps die Aufnahme einer Frau im Urlaub* gefunden, die sich in einer doch recht ungünstigen Position befindet. Prompt wurde das Bild auf Reddit hochgeladen mit den Worten: "Jemand hat das auf Google Maps gefunden. Ich frage mich, ob es eine Art Störung ist."

Und nach wie vor sorgt das Bild beim Betrachter für kurze Momente der Verstörung hinsichtlich der Beine der jungen Frau, die vor einer Pyramide posiert. Die Beine der Frau sind nämlich merkwürdig abgeknickt. Sie erinnern an die Läufe eines Tieres, etwa einer Ziege oder eines Pferdes.

Die Aufnahme ist sicherlich dadurch entstanden, dass es während des Filmens der Szene eine Störung gab, so dass nun die Frau zum Faunus oder einem anderen Fabelwesen wurde. Doch User auf Reddit sehen in ihr auch eine Art Alien. So schreibt einer: "Das ist keine Störung, es ist einer dieser Außerirdischen aus 'The Arrival'." Ein anderer meint: "Sie wollte immer der Zentaur der Aufmerksamkeit sein."

Immer wieder werden Menschen in merkwürdigen Posen oder mit verstörenden Details auf Fotos festgehalten. So etwa in einem Fall, als ein Mann vor einem Reisebus posiert, durch dessen Windschutzscheibe ein Alien zu blicken scheint*. Oder bei diesem Paar, bei dem die Freundin irgendwie zwei Gesichter zu haben scheint*.

