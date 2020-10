Granatapfel aus Spanien: Granada Mollar verrät Geheimnisse

An der Costa Blanca wächst die einzig wahre Granada Mollar de Elche, ein Granatapfel mit vielen Qualitäten. Ein Landwirt aus Spanien erklärt die Premium-Frucht.

Seit 2016 trägt der Granatapfel von der Costa Blanca* das geschützte Siegel „Granada Mollar de Elche“. Seitdem gibt es, wie costanachrichten.com* berichtet, die mythische Premium-Frucht nur einmal auf der Welt - an der südöstlichen Küste von Spanien*. Im Raum Elche vertreiben Firmen die Premium-Frucht in unterschiedlichen Produkten, wie Bio-Saft, Kapseln oder Cremes. Immer mehr Menschen, längst nicht nur in Spanien*, schwören auf die Qualitäten des Granatapfels für die Bewahrung von Jugend, Liebesstärke und Gesundheit. Bekannt waren diese Vorzüge jedoch bereits im alten Ägypten.

Das erklärt Manuel Esclapez, Landwirt und Hersteller von Granatapfel-Produkten an der Costa Blanca, der bei Elche ein kleines Museum rund um die Granada Mollar betreibt. Was alles in den roten Juwelen steckt, die sich hinter der harten Schale verbergen, weiß der Granatapfel-Experte aus Spanien wie kein Zweiter.