Grenzenlos schöne Investition: Ein eigenes Ferienhaus in Kärnten

Der Ferienpark EuroParcs Pressegger See eröffnet zu jeder Jahreszeit unzählige Möglichkeiten. © EuroParcs

Eine Ferienimmobilie als Geldanlage? Das bietet Ihnen auf jeden Fall eine attraktive und verlässliche Rendite. EuroParcs ist ein bewährter Partner für Privatanleger.

Wer in unsicheren Zeiten eine sichere Geldanlage sucht, sollte sich näher mit dem Thema Ferienimmobilien beschäftigen. Sie bieten eine attraktive und zugleich verlässliche Rendite. Seit über 40 Jahren ist EuroParcs ein bewährter Partner für Privatanleger, die sich ein eigenes Ferienhaus wünschen. Zum Portfolio zählen mehr als 65 Ferienparks – beispielsweise in Österreich.

Ein Feriendomizil in Österreichs sonnigem Süden stellt ein sicheres und zugleich lukratives Investment dar. Für Eigentümer eines Ferienhauses in Kärnten ergibt sich durch dessen Vermietung an Feriengäste eine lohnende Rendite. Zudem profitieren Anleger vom mittel- und langfristigen Wertzuwachs ihrer Immobilie − die Nachfrage nach Qualitätsobjekten ist hoch. Und selbstverständlich kann man sein Ferienhaus oder Appartement auch selbst für entspannte Urlaube nutzen.

Ein Feriendomizil in Österreichs sonnigem Süden stellt ein sicheres und zugleich lukratives Investment dar. © EuroParcs

Alpines Paradies: Ferienpark EuroParcs Pressegger See

Der Ferienpark EuroParcs Pressegger See eröffnet zu jeder Jahreszeit unzählige Möglichkeiten. Er liegt in der Region Hermagor in Kärnten unweit vom Wintersportgebiet Nassfeld entfernt. Im Sommer überzeugt das Gebiet mit mediterranem Klima. Die imposante Bergwelt, die glasklaren Seen und die komfortablen Einrichtungen vor Ort machen jeden Aufenthalt zum Genuss. Einfach nach Herzenslust Wandern, Radfahren oder auf, ins und ans Wasser! In der kalten Jahreszeit locken Ski- und Snowboardfans in Kärnten über 900 Pistenkilometer auf bis zu 2.200 Höhenmetern, 39 Skilifte, 300 Kilometer Langlaufloipen und Après-Ski. Ein saisonübergreifendes Schmankerl ist das AlpinSPA, ein luxuriöses Wellness-Refugium mit Bergpanorama, das den Gästen des Ferienparks zur Verfügung steht. Vom Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien trennt den Ferienpark nur eine halbstündige Autofahrt. Klagenfurt liegt rund eine Stunde, die historische Stadt Udine in Italien nur eineinhalb Stunden entfernt. Soll es mal einen Tag ans Meer gehen? Die feinsandigen, weiten Strände des Badeortes Grado an der Adriaküste sind in zwei Stunden erreicht.

Der Ferienpark EuroParcs Pressegger See hat viel zu bieten. Gehen Sie nach Herzenslust wandern, Radfahren oder auf, ins und ans Wasser. © Martin Steinthaler

Immobilien für jeden Geschmack: Ferienhäuser kaufen bei EuroParcs

Die Ferienimmobilien eint unter anderem ihre spannende Architektur, Top-Ausstattung und nachhaltige Energieversorgung. © EuroParcs

Das Immobilienangebot umfasst charmante, sich natürlich in die Umgebung einfügende Ferienhäuser für zwei, vier oder sechs Personen. Die Ferienimmobilien eint ihre spannende Architektur, Top-Ausstattung, nachhaltige Energieversorgung, harmonische Lage inmitten wunderschöner Natur sowie viel Privatsphäre mit eigener Terrasse und Stellplatz. Ein attraktives Möbelpaket rundet das Angebot ab.

EuroParcs: Persönlichen Termin vereinbaren

Wer sich zu den unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten und zum Ferienhauskauf bei EuroParcs kostenlos und unverbindlich informieren möchte, kann einen individuellen Besichtigungstermin vor Ort vereinbaren.

Termine erhalten Interessenten telefonisch unter 0221 82828418 und per E-Mail an verkauf@europarcsimmobilien.de. Eine telefonische oder persönliche Vorab-Beratung ist ebenfalls jederzeit möglich – natürlich auch zu allen anderen Ferienparks.

Attraktive Anlagemöglichkeiten bei EuroParcs Ferienhäusern

Der Erwerb eines Ferienhauses bietet Anlegern in bewegten Zeiten zahlreiche Vorteile:

Attraktive und sichere Rendite durch Vermietung an Feriengäste und Wertzuwachs der Immobilie.

Der hohe Freizeitwert: Das Haus kann auch für eigene Auszeiten vom Alltag genutzt werden.

Ein „Rundum-Sorglos-Paket“: EuroParcs kümmert sich für die Hauseigentümer um Verwaltung, Vermietung, Reinigung und Gartenpflege.