Touristen machen Urlaub auf griechischer Insel – und erhalten dafür knapp 400 Euro

Rhodos-Experiment

Knapp 200 Holländer verbringen aktuell ihren Urlaub auf der griechischen Insel Rhodos. Für das Corona-Experiment erhalten sie fast 400 Euro.

In der Corona-Krise zerbrechen sich Reiseveranstalter* und Regierungen den Kopf darüber, wie der Urlaub sicher gestaltet werden kann. Um das genauer zu erproben, wurde in Griechenland nun ein Experiment gestartet. Seit Anfang der Woche befinden sich knapp 200 Holländer für einen Test-Urlaub auf der Insel Rhodos.

„Rhodos-Experiment“: Touristen dürfen in Griechenland Urlaub machen und erhalten Geld dafür

Im Rahmen des Experiments, das wissenschaftlich begleitet wird, verbringen 189 Touristen aus den Niederlanden einen achttägigen Urlaub all-inclusive im Mitsis Grand Beach Hotel auf Rhodos. Am Ende erhalten sie dafür 399 Euro für die Teilnahme, wie unter anderem das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Das „Rhodos-Experiment“ hat die niederländische Regierung in Abstimmung mit der staatlichen Gesundheitsbehörde und dem Reiseveranstalter Sunweb auf den Weg gebracht. Insgesamt haben sich rund 25.000 Menschen dafür beworben. Dabei wurde eine möglichst heterogene Reisegruppe ausgewählt, wie es heißt, also zum Beispiel auf unterschiedliche Altersstufen geachtet.

Zum Experiment gehört, dass die Urlauber die Hotelanlage nicht verlassen dürfen, Abstand zu anderen Reisenden halten müssen und Fragebögen ausfüllen. Die Wissenschaftler haben zudem ein Auge darauf, wie oft sich die Betroffenen die Hände waschen, ob Abstände eingehalten werden oder ob sie ihren Mundschutz tragen. Zudem müssen vor der Einreise, während des Urlaubs und danch ein Corona-Test gemacht werden. Nach der Heimkehr geht es außerdem für alle mindestens fünf Tage lang in Quarantäne.

Im Mai soll dann ein zweites Experiment von Tui und Coredon folgen, bei dem 180 Urlauber für acht Tage all-inclusive im Hotel Rui Gran Canaria verbringen. Ab Montag, 19. April, soll die Anmeldung dazu möglich sein. Genauere Details stehen aber noch nicht fest.

Corona: Griechenland plant schon sehr bald Lockerungen bei der Einreise einzuführen

Griechenland plant am 14. Mai die Einreise-Beschränkungen zu lockern. Erste Schritte dahin werden aber schon ab kommender Woche gemacht – dann sollen wieder Reisende aus EU und weiteren fünf Ländern ohne Quarantäne ins Land kommen dürfen. Sie müssen allerdings vollständig geimpft sein oder ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können. (fk)

