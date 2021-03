Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Griechenland – Was Reisende beachten müssen

Griechenland-Reisen konnten bisher beinahe bedenkenlos stattfinden – seit dem 7. März zählt das ganze Land als Risikogebiet. Was Reisende nun beachten sollten.

Die griechischen Inseln blieben weitestgehend von dem COVID-19-Virus verschont. Inzwischen warnt das Auswärtige Amt vor Reisen nach ganz Griechenland. Aufgrund der hohen Infektionszahlen gilt die Reisewarnung seit 07. März 2021. Auf der Webseite des Auswärtigen Amtes heißt es: „Landesweit beträgt die Inzidenz weit mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb ganz Griechenland als Risikogebiet eingestuft ist.“ Demnach ist Griechenland stark von COVID-19 betroffen.

Risikogebiet Griechenland: Was gilt für die Einreise?

Egal, ob Sie über den See-, Luft- oder Landweg einreisen wollen, Voraussetzung für die erfolgreiche Einreise ins Land ist die Bescheinigung über einen negativen PCR-Test. Wichtig ist auch, dass dieses Dokument aus dem Abreiseland stammt und in englischer Sprache unter Nennung Ihrer Daten ausgestellt wurde. Auch darf der Test nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. In Einzelfällen werden zusätzlich bei der Ankunft in Griechenland kostenlose COVID-19-Schnelltests durchgeführt. Darüber hinaus müssen sich Reisende zunächst in eine siebentägige häusliche Quarantäne begeben. Vor Antritt der Reise muss zudem bis spätestens 24 Stunden vor Abreise ein Online-Formular ausgefüllt werden. Der Online-Anmeldepflicht müssen alle Einreisenden nachkommen. Ist die Anmeldung erfolgreich verlaufen, bekommen Reisende eine „Bestätigung mit einem QR-Code, der spätestens am Tag der Einreise automatisiert per E-Mail zugesandt wird“, so das Auswärtige Amt. Sollten Sie diesen Code nicht vorweisen können, droht eine saftige Strafe von 500 Euro. Der muss sowohl beim Check-In, als auch beim Boarding vorgezeigt werden. Zudem sollten Reisende bei der Ein- und Ausreise auf dem Landweg von und nach Deutschland die Einreisebestimmungen der Transitländer beachten.

Video: Urlaub in Griechenland: Bikini, Sonnenbrille und Impfpass

Reisewarnung: Welche Hygieneregeln gelten in Griechenland?

Auch in Griechenland gilt die generelle Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes, in allen öffentlichen, wie auch geschlossenen Räumen. „Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 300,- Euro geahndet. Abstandsregeln müssen überall eingehalten werden“, so das Auswärtige Amt. Wie auch in Deutschland sollten Reisende sich an die entsprechenden Regeln und Maßnahmen, die in Griechenland gelten, halten. Auch die Test- und Quarantänepflicht ist zu beachten. Sofern COVID-19 Symptome auftreten, werden Reisende gebeten, einen Arzt aufzusuchen sowie das Hotelpersonal zu informieren. Sollten Sie bei der Einreise positiv auf COVID-19 getestet werden, werden Sie in ein Quarantänehotel gebracht. Dort bleiben Sie für voraussichtlich 14 Tage und dürfen das Zimmer nicht verlassen. (swa)

