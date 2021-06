Einreise erleichtert: Griechenland plant weitere Corona-Lockerung für Urlauber

Einreise-Regeln

von Franziska Kaindl schließen

Schon vor Wochen hat Griechenland seine Einreise-Regeln gelockert – nun folgt ein nächster Schritt, der Urlaubern mehr Freiheit bescheren soll.

Die Einreise nach Griechenland ist Urlauber seit längerem wieder gestattet. Bisher allerdings nur mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder einem Nachweis über eine vollständige Impfung beziehungsweise eine Genesung in den letzten neun Monaten. Hier will die Regierung in den kommenden Tagen nun nachjustieren: Dann soll die Einreise auch mit einem negativen Corona-Antigentest erlaubt sein.

Griechenland-Urlaub bald mit Antigen-Schnelltest erlaubt

Der Corona-Antigentest ist bei vielen Urlaubern beliebter, weil er nicht nur günstiger – oder meist kostenfrei –, sondern auch noch schneller ist. Das Ergebnis lässt sich meist innerhalb einer Stunde nach der Testung abrufen und ist je nach Zweck oder Urlaubsland um die 48 Stunden gültig. In den vergangenen Wochen haben bereits viele Länder Europas den Antigen-Schnelltest als Nachweis bei der Einreise erlaubt – zum Beispiel Spanien, die Türkei oder Österreich. Nun will auch Griechenland folgen, wie der Tourismusminister Harry Theoharis dem Portal Greek Travel Pages ankündigte. Wie lang der Antigen-Schnelltest bei der Einreise nach Griechenland dann zurückliegen darf, wurde noch nicht bekanntgegeben.

„Wenn jemand in unser Land ein- und ausreist, soll er so wenige Schwierigkeiten haben wie möglich“, erklärte Theoharis laut dem Portal. Die Einreise mit einem Antigen-Schnelltest löse das Problem der teuren PCR-Tests – die weiterhin als Nachweis verwendet werden können – für diejenigen Reisenden, die ihren Geldbeutel schonen wollen. Dabei bezog sich der Tourismusminister vor allem auf Touristen aus Russland oder den Balkanstaaten, die ihren Urlaub gerne in Nord-Griechenland verbringen würden.

Auch interessant: Portugal-Urlaub: Neue Lockerungen für Reisende in Kraft.

Corona-Regeln für Griechenland-Reisen

Abgesehen von dem Nachweis eines negativen Tests, einer Impfung oder einer Genesung, müssen alle Einreisenden ein Online-Formular (Passenger Location Form) ausfüllen. Der QR-Code, der sich daraus generiert, ist bei der Einreise vorzuzeigen. Die Anmeldung muss spätestens 24 Stunden vor der Abreise nach Griechenland erfolgen. Bis auf die Regionen Berg Athos, die Nördliche Ägäis, Ostmakedonien und Thrakien sowie Peloponnes gilt Griechenland derzeit noch als Corona-Risikogebiet. (fk)

Lesen Sie auch: Kroatien, Italien oder doch Griechenland? In diesen Ländern wollen Deutsche im Sommer Urlaub machen.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden

Rubriklistenbild: © imago-images