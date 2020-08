Influencerin zeigt überlaufenen Touristen-Hotspot in Griechenland: „Ich war sehr schockiert“

Ein Influencer-Paar machte Urlaub in Griechenland und besuchte einen beliebten Touristen-Hotspot. Über die Menschenmenge dort waren sie schockiert.

Viele Urlauber reisen weiterhin nach Griechenland*, Kroatien oder Italien, in der Annahme, dass die Touristen-Gegenden wie leergefegt sind - ganz im Gegensatz zu Ost- oder Nordsee, vor welchen sich derzeit kilometerlange Staus bilden. Doch nicht immer trifft das zu. Mittlerweile scheinen nämlich viele Reisende auf ähnliche Ideen gekommen zu sein, sodass vielerorts doch wieder großer Trubel herrscht. Ein Influencer-Paar berichtet zum Beispiel von einer großen Menschenmenge in Santorini in Griechenland.

Influencerin teilt Video aus Santorini: Menschenmenge an Touristen-Hotspot

Dort wollten die beiden den Sonnenuntergang im beliebten Küstendorf Oia beobachten - eine beliebte Aktivität unter Touristen. Mit dem Ansturm anderer Urlauber hatten sie aber offensichtlich nicht gerechnet: „Ich muss sagen, ich war sehr schockiert über die Anzahl von Menschen vor Ort", berichtete Katie Giorgadze dem Online-Portal Insider. In einem kurzen Video, das sie auf ihrem Instagram-Profil mit über 708.000 Followern teilte, sind mehrere Dutzend Menschen auf der Aussichtsplattform auf einer Burg zu sehen - kaum jemand trägt eine Mundschutzmaske. Darum hätten sie sich auch etwas abseits der Menge platziert, so Giorgadze.

Griechenland-Urlaub trotz Corona: Nur die Hälfte an Touristen unterwegs

Einheimische hatten Giorgadze verraten, dass aufgrund der fehlenden Touristen derzeit um 50 Prozent weniger Betrieb auf der Insel herrsche, als in einem typischen Juli-Monat. Ende Juli sei normalerweise am meisten los. „Wenn Einheimische es nicht für belebt gehalten haben, kann ich mir kaum vorstellen, wie es in den vorherigen Jahren gewesen sein muss", meint die Influencerin.

Die 27-Jährige war laut Insider geschäftlich mit ihrem Mann in Griechenland unterwegs: „Ich wusste, dass die Menschenmengen heftig sein können und ich wollte nicht in Stress geraten, deshalb haben wir es bevorzugt im Hotel zu bleiben und unsere Aussicht zu genießen." Trotzdem wollten sie an ihrem letzten Tag vor der Abreise den Sonnenuntergang an dem beliebten Touristen-Hotspot genießen.

Corona-Regeln in Griechenland: Abstand und Mundschutz

Aktuelle Corona-Regeln in Griechenland sehen vor, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Zudem gilt eine generelle Tragepflicht für einen Mund-Nasen-Schutz in allen öffentlichen und geschlossenen Räumen, zum Beispiel im Supermarkt oder in Friseursalons. Auch bei öffentlichen Kulturveranstaltungen im Freien muss eine Maske getragen werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder in Höhe von 150 Euro.

Einen tragischen Fund musste indes auch die spanische Küstenwache gerade machen.

