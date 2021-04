Griechenland hebt Quarantäne für Touristen schon nächste Woche auf – Welche Regeln dann gelten

Corona-Pandemie

Griechenland treibt seine Pläne für den Tourismus weiter voran. Nun sollen Lockerungen bei der Einreise schon ab nächster Woche in Kraft treten.

Erst vor Kurzem hat die griechische Regierung ihre Pläne für Einreise-Lockerungen ab dem 14. Mai bekannt gegeben. Nun scheint es aber gar nicht schnell genug zu gehen – schon ab nächster Woche sollen einige dieser Lockerungen in Kraft treten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Reisende aus der EU und fünf anderen Ländern dürfen dann ohne Quarantäne einreisen, wenn sie geimpft oder negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Schon einige Wochen zuvor hat Griechenland die Quarantänepflicht für Reisende aus Israel, die geimpft sind, aufgehoben.

Griechenland will Tourismus ankurbeln: Einreise für Urlauber erleichtert

„Wir werden die Einschränkungen Anfang nächster Woche vor der Eröffnung am 14. Mai schrittweise lockern“, soll ein Mitarbeiter des Tourismusministeriums der Nachrichtenagentur Reuters anonym mitgeteilt haben. Reisende aus der Europäischen Union, der USA, Großbritannien, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfen dann über die Flughäfen in Athen, Thessaloniki, Herkalion, Chania, Rhodos, Kos, Mykonos, Santorini und Korfu einreisen.

Die Passagiere müssten anschließend nicht in Quarantäne, wenn sie einen Nachweis über zwei Impfdosen mit einem Corona-Vakzin oder einem negativen Testergebnis vorlegen können. Dieser darf frühestens 72 Stunden vor der Ankunft gemacht worden sein. Allerdings müssen sich auch die Touristen an die lokalen Corona-Beschränkungen halten.

Aktuelle Regeln für Einreise und Aufenthalt in Griechenland

Aktuell müssen sich noch alle Reisende nach der Ankunft in eine siebentägige Quarantäne begeben. Außerdem gilt eine Anmeldepflicht über die „Passenger Location Form“, die spätestens 24 Stunden vor Abreise durchgeführt werden muss. Daraus generiert sich ein QR-Code, der beim Check-in oder Boarding vorzuzeigen ist. Wer keinen Code vorweisen kann, muss mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro rechnen.

In Griechenland gilt bis zum 19. April noch der landesweite Lockdown. Supermärkte und Geschäfte, die für die Grundversorgung erforderlich sind, dürfen in dieser Zeit geöffnet haben, die Wohnung darf aber nur mit einer Sondererlaubnis für die Fahrt zur Arbeit oder unter speziellen Gründen wie der Arztbesuch, Fahrt zum Supermarkt oder Hilfe für Menschen in Not verlassen werden. (fk)

