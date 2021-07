Griechenland-Urlauber brechen Reise vorzeitig ab – andere müssen am Strand schlafen

Corona-Maßnahmen

Die griechische Insel Mykonos ist wieder im Corona-Lockdown. Zahlreiche Urlauber brechen ihre Reise ab. Infizierte hingegen finden keinen Platz mehr in Quarantänehotels.

Die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Urlaubsgegenden in Europa wieder rasant an. Spanien und Griechenland gelten wieder als Risikogebiete. Die beliebte Urlaubsinsel Mykonos ging am Samstag (18. Juni) mit einer Inzidenz von knapp 400 sogar wieder in den Lockdown und verhängte ein Ausgangsverbot zwischen 1 und 6 Uhr morgens. In dieser Zeit darf das Haus nun noch verlassen werden, wenn es in die Arbeit geht oder es einen medizinischen Notfall gibt. Draußen und drinnen dürfen sich nur noch neun Personen treffen. Die neue Regel gilt vorerst bis zum 26. Juli, 6 Uhr.

Lockdown auf Mykonos: Griechenland-Touristen brechen Reise ab

Griechische Unternehmer und Eventmanager gehen auf Anfrage von Focus Online allerdings davon aus, dass die verschärften Maßnahmen bis mindestens Ende Juli bleiben könnten, wie das Portal schildert. Viele Mykonos-Touristen würden aktuell vorzeitig ihre Reise abbrechen oder auf Nachbarinseln wie Santorini ausweichen. Aber auch für diese Insel und andere – zum Beispiel Kreta, Naxos, Milos und Ios – rät die Gesundheitsbehörde EODY zu ähnlichen Beschränkungen. Schon ab Donnerstag könnten diese gelten.

Zudem verhängte die griechische Regierung für Risikogebiete, die eine hohe Inzidenz und viele Krankenhauseinweisungen vorweist, ein Bedienverbot für Ungrimpfte in Lokalen. Geimpfte und Genesene müssten von ungeimpften Gästen getrennt werden. Sogar ein Supermarkt-Verbot ab September sei für Personen ohne Impfschutz im Gespräch.

Quarantänehotels auf Griechenland voll: Covid-19-Infizierte Urlauber müssen am Strand schlafen

Noch härter als ungeimpfte Personen trifft es aber positiv getestete Urlauber. Ein Rückflug ist nicht erlaubt, doch auch die Quarantänehotels sind voll ausgebucht. Ein italienischer Tourist berichtete dem Portal Heise verzweifelt, dass er nicht nach Hause könne, aber auch in kein herkömmliches Hotel einchecken darf. Das Krankenhaus wies ihn ebenfalls ab, weil er nicht krank genug sei. Laut dem griechischen Portal „Proto Thema“ schlafen viele infizierte Touristen deshalb am Strand – obwohl auch das gegen die Quarantäneauflagen verstößt. (fk)

