Gewinnen Sie jetzt italienische Top-Wanderschuhe!

Die Serien "Explorer" und "Terrain", entwickelt von den italienischen Wanderschuh-Experten von Grisport, bieten Stabilität und Tragekomfort.

+ © Grisport Ob Anfänger oder routinierter Wanderer - bei Grisport finden Outdoor-Fans, was sie brauchen. Robust und dennoch bequem, das sind die Serien "Explorer" und "Terrain". Die zeitgemäßen Wanderschuhe wurden von Grisport entwickelt und produziert und genau auf die Bedürfnisse der Bergfreunde abgestimmt. Das Design aus echtem Nubuk-Leder steht für das hohe Maß an Qualität und Stabilität, dass den beiden Serien zu Grunde liegt. Werfen Sie einen Blick auf das Trekking-Kollektion Video für weitere Informationen:

Die neuen Serien "Explorer" und "Terrain" von Grisport

+ Drei Exemplare des Wanderschuhs Modell "Explorer" können Sie gewinnen. © Grisport Wanderer, die anfällig für verstauchte Knöchel oder Knie sind, profitieren von der versteiften Vibram-Sole, dem höherem Schaft, und der generellen Stabilität des Stiefels. Der gesamte Fußbereich wird durch einen verstärkten Schaft gestützt und schützt den Fuß auch bei felsigem, rutschigem und unebenem Gelände. Egal ob bei der Durchquerung eines seichten Wasserbettes oder über Schneefelder - die Stiefel sind wasserfest und haben bei jeder Witterung immer den richtigen Grip. Durch das Gritex-System haben alle Wanderstiefel der Grisport Sommer-Edition 2016 ein Wasser-abweisendes Futter. Die Schuhe sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Für mehr Informationen besuchen Sie www.grisport.com.

Innovation und Know-how – Pfeiler von Grisport

Alles begann mit der Kompetenz der Brüder Graziano und Mario Grigolato als handwerklicher Fachbetrieb für Wander- und Freizeitschuhe. Im Laufe der Jahre ist Grisport zu einem industriellen Unternehmen herangewachsen, das auf modernste Technik, Innovation und Forschung setzt. So nahmen die Patente für den Aufbau von Schuhen und die Fertigung von Membranen und funktionsoptimierter Materialien Form an, ohne akkurate handwerkliche Tradition und sorgfältige Detailgestaltung zu vergessen. Konstanter Einsatz vor dem Hintergrund der ersten und immer noch aktuellen Mission von Grisport: der Komfort - zum Ausdruck gebracht durch qualitativ erstklassige, technisch durchdachte Schuhe mit hervorragendem Design, mit einem Sortiment aus 5.000 Modellen. Heute stellt Grisport mit ca. 40.000 m2 Produktionsfläche und über 2000 Mitarbeitern eines der erfolgreichsten Beispiele für "Made in Italy" weltweit dar.

Für begeisterte Bergsteiger und Wanderer, für alle, die gern an der frischen Luft und mitten in der Natur sind, die Neues, Fantastisches, Antikes und Geheimnisvolles, unendliche und noch unberührte Fleckchen Erde entdecken wollen.

Grisport… A world to discover!

Mitmachen lohnt sich!

Einfach das Gewinnspiel-Formular ausfüllen, und mit etwas Glück gehören Sie zu den Besitzern eines von drei Grisport "Explorer" Wanderschuhen (Größe 36 - 47). Erhältlich in drei verschiedenen Farben! Teilnahmeschluss ist der 02.07. Viel Glück!