Wie waren die Reisegewohnheiten der Deutschen in diesem Jahr? Welche Destinationen sind hierzulande besonders beliebt? Hier erfahren Sie mehr.

Anhand der Suche nach Flügen wurde für den großen Reise-Rückblick 2018 eine umfassende Übersicht erstellt: Wohin reisten die Deutschen 2018 am liebsten? Wie lange machten sie Urlaub? Und an welchen Tagen verreisten besonders viele Deutsche?

Das Portal Skyscanner hat dazu zahlreiche Flugdaten ausgewertet - mit diesen Ergebnissen:

Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen

Palma und Istanbul bleiben mit großem Abstand bei den beliebtesten Reisezielen ganz vorne. Hier die beliebtesten Destinationen der Deutschen im Jahr 2018 im Überblick:

Palma de Mallorca Istanbul Bangkok London New York Antalya Berlin Barcelona Lissabon Thessaloniki

Kurze Reisen bleiben im Trend

Reisedauer: Wie lange verreisen Deutsche am liebsten? Fast die Hälfte der Deutschen, nämlich 47 Prozent, verreisen eine Woche oder kürzer. Rund 29 Prozent verreisen zwischen einer und zwei Wochen, während nur 17 Prozent zwischen zwei und drei Wochen in den Urlaub fahren. Noch weniger werden es bei drei Wochen Urlaub und länger, so lange verreisten 2018 nur sieben Prozent.

Das waren die beliebtesten Abflugtage

Die Deutschen flogen auch in diesem Jahr bevorzugt in den Sommermonaten in den Urlaub, viele wichen aber auch auf die Nebensaison aus. Das waren die meistgewählten Abflugtage 2018:

28. September 2018

3. August 2018

1. September 2018

1. August 2018

10. August 2018

13. Juli 2018

4. August 2018

29. September 2018

14. Juli 2018

21. Dezember 2018

Das war der günstigste Tag zum Verreisen im Jahr 2018

Der günstigste Tag, um in den Urlaub zu fliegen, war im Jahr 2018 der Freitag: 325 Euro hat freitags ein Flugticket im Schnitt gekostet. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Preis für ein Flugticket lag 2018 bei 369,70 Euro.

