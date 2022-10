Gruseln an Halloween: 7 schaurige Lost Places in Deutschland

4 / 7

Das Beinhaus der Michaelskapelle in Oppenheim ist einer der bekanntesten Lost Places in Deutschland. Zwischen 1400 und 1750 wurden die Gebeine von ungefähr 20.000 Menschen in der Michaelskapelle ordentlich geschichtet gelagert. Der Grund hierfür war ganz einfach Platzmangel. Kriege, Aufstände und Hungersnöte haben dafür gesorgt, dass auf dem Friedhof kein Platz mehr für die Verstorbenen war. Daher wurden die Gebeine nach einer Ruhezeit von zehn bis 15 Jahren vom Grab in das Beinhaus umgebettet. © Christian-Ditsch.de/Imago