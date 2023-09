Mit dem 49-Euro-Ticket ins Ausland: Auch bald in Frankreich und Luxemburg gültig?

Von: Franziska Kaindl

Bisher gilt das 49-Euro-Ticket nur für den ÖPNV in Deutschland. Das vergünstigte Bahn-Angebot weckt aber das Interesse anderer Länder.

Seit Mai dieses Jahres dürfen Besitzer des 49-Euro-Tickets fast den gesamten ÖPNV in Deutschland nutzen – ohne sich durch ein Dickicht aus Tarifen wühlen zu müssen. Vereinzelt sind sogar Fahrten ins Ausland inbegriffen, zum Beispiel mit der Bayerischen Regiobahn (BRB) nach Salzburg oder in den SBB-Zügen von Zell im Wiesental bis nach Basel Bad. Wenn es nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing geht, soll es aber nicht dabei bleiben: Im Juni erklärte er, dass er es begrüßen würde, wenn das Deutschlandticket bald auch in ganz Frankreich anerkannt werden würde. Dort wird nämlich ebenfalls gerade an einem nationalen 49-Euro-Ticket gearbeitet.

Frankreich plant eigenes 49-Euro-Ticket

In Frankreich will man sich das Deutschlandticket zum Vorbild nehmen. © Sebastian Gollnow/dpa

„Ich habe den Verkehrsminister gebeten, das System mit allen Regionen einzurichten, die bereit dazu sind“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron kürzlich auf eine Frage des Youtube-Kanals „HugoDecrypte“, welcher Nachrichten für junge Leute beinhaltet. Der Verkehrsminister Clement Beaune zeigte sich positiv gegenüber einem vergünstigten Nahverkehrsticket nach Vorbild des 49-Euro-Tickets in Deutschland: „Für die Umwelt und für die Kaufkraft sollten wir dieses Zugticket in Frankreich in Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den Regionen einführen“, schrieb er in einer Erklärung auf X, ehemals Twitter.

Wissing bezeichnete dies als ein großes Signal für ein modernes ÖPNV-Angebot. „Für mich denkbar auch künftig grenzüberschreitend anerkannt zwischen Frankreich und Deutschland sowie perspektivisch für ganz Europa.“

Luxemburg an Einbindung des 49-Euro-Tickets interessiert

Eine grenzüberschreitende Einbindung des 49-Euro-Tickets hält in jedem Fall ein anderes Land für möglich, wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet. Der luxemburgische Verkehrsminister François Bausch erklärte demnach am Freitag (8. September), dass man gesprächsbereit wäre, auch eine finanzielle Kompensation zu übernehmen. Ein erster Schritt soll bald getan werden: Aktuell existiert eine Busverbindung zwischen Saarbrücken und Luxemburg, die in Zukunft auch mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden darf. Sie ist besonders für Pendler wichtig, da es keine direkte Zugverbindung nach Saarbrücken gibt. Einnahmeverluste, die auf das private Busunternehmen durch die Ausweitung des 49-Euro-Tickets zukommen, will der luxemburgische Staat übernehmen.