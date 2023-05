Portugals Herz aus Stein: Felsenliebe an der Algarve

Die Algarve ist berühmt für ihre orange schillernden Felsformationen. © Condor

Zwei Bögen, die den Atlantik überspannen, ergänzt durch einen glücklich gelegenen Felsvorsprung: Das aus Stein geformte Herz am Praia da Marinha ist eines der beliebtesten Fotomotive an der Algarve.

Die Region im Süden Portugals ist berühmt für ihre orange schillernden Felsformationen, die sich an der Küste entlang winden und zwischen denen sich immer wieder feinsandige Buchten verstecken.

Der Felsendom Praia de Benagil lockt zahlreiche Besucher an. © Condor

Neben dem Praia da Marinha lockt auch der Sandstrand Praia de Benagil immer wieder Besucher an. Grund dafür ist vor allem auch eine dem Strand gleichnamige Höhle. Der Felsendom hat ein kreisrundes Loch in der Mitte und die dadurch einstrahlende Sonne verwandelt das Innere in ein farbenfrohes Naturschauspiel.

Weitere beliebte Sandstrände mit Attraktionen aus Stein sind Praia do Pontal, Praia do Camilo und Praia da Falésia. Die sind nicht nur Anlaufpunkt für Sonnenanbeter. Auch für Wassersportfans bieten sich an der ganzjährig milden Algarve zahlreiche Möglichkeiten für Schnorchler, Taucher, Wasserskifahrer und Surfer. Letzteren dürfte vor allem Praia de Odeceixe Mar als beliebter Spot bekannt sein.

Der Ponta da Piedade ist der Höhepunkt der Naturkunst der Algarve. © Condor

Praia da Falésia

Die Krönung erwartet Besucher dann am Ponta da Piedade. Die steile Landzunge ragt mit ihrer meterhohen, rot-gelben Felsstruktur weit in den Atlantik. Grotten und Tunnel, von Salzwasser umspült, durchziehen das Gestein. Felsbrocken und Tore ragen ins Meer: Für viele erreicht die steinige Naturkunst der Algarve hier ihren Höhepunkt. Ausgang für Erkundungstouren ist der Leuchtturm, der auf der felsigen Sehenswürdigkeit thront.

Ein anderer Leuchtturm markiert die Südwestspitze des europäischen Festlandes und gleichzeitig das Ende der Algarve. Am Cabo de São Vicente bei Sagres findet die Region mit einer kargen Steilküste ihren beeindruckenden Abschluss.

Romantische Stimmung am Strand bei Sonnenuntergang. © Condor