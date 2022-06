Günstig Urlaub machen? Mit diesen Tipps können Sie sparen

Von: Janine Napirca

Günstig in den Urlaub fahren, ist nicht mehr möglich? Wenn Sie diese Tipps beachten, können Sie eventuell noch ein Schnäppchen machen.

Die Preise steigen und steigen. Nicht nur für Sprit, Lebensmittel und Energie. Auch Reisen ist zum Luxus geworden, den man sich kaum noch leisten kann. Hinzu kommt das Chaos durch viele Flugreisender, auf das die Flughäfen europaweit schlecht vorbereitet waren. Aufgrund der Coronapandemie haben Fluggesellschaften viel Personal abgebaut, das nun an allen Ecken und Enden fehlt. Wer nach Lockdowns, Homeoffice oder Homeschooling und Verzicht auf sämtliche kulturellen Angebote wie Theater oder Kino trotzdem in den wohlverdienten Jahresurlaub will, kann mit ein paar Tipps der Kommunikationsagentur Wilde & Partner vielleicht noch günstige Angebote abstauben.

Günstig in den Urlaub fahren? Seien Sie zeitlich flexibel und vergleichen Sie die Preise

Wenn Sie zeitlich relativ flexibel und nicht an ein genaues Datum gebunden sind, können Sie Geld sparen, indem Sie Preise vergleichen. Zum Beispiel bei der Flugbuchung mit dem Monatsüberblick von Skyscanner

Wählen Sie rechts oben beim Reisedatum die Option „Ganzer Monat“ aus.

aus. Sie sehen auf einen Blick, an welchen Tagen die Flüge zum ausgewählten Reiseziel am günstigsten sind.

Somit sparen Sie sich langes Rumsuchen verschiedener Kombinationen mit Hin- und Rückflug.

Die besten Chancen auf ein Schnäppchen hat man laut Wilde & Partner, wenn man über einen längeren Zeitraum die Preise beobachtet und vergleicht. Zum Beispiel mithilfe eines Preisalarms, der Urlauberinnen und Urlauber benachrichtigt, wenn die Preise sinken oder es neue Angebote gibt.

Der frühe Vogel fängt den Wurm? Wer morgens fliegt, spart beim Reisen in den Urlaub

Das Online-Reiseportal weg.de empfiehlt Reisenden früh am Morgen nach billigen Flügen in den Urlaub zu suchen, um günstige Preise abzustauben. Denn Flugsysteme werden dem Bericht nach meist gegen ein Uhr morgens neu geladen. Das bedeutet, dass neue Flüge, die über Nacht freigegeben wurden, dann erstmals für Urlauberinnen und Urlauber sichtbar werden und dann heißt es: schnell zuschlagen!

Wer früher fliegt, ist eher – und auch günstiger dort. © Andriy Popov/Imago

Außerdem sollten Sie auf die Flugzeiten achten. Meist sind sehr frühe Flieger günstiger und Sie haben auch mehr Zeit am Urlaubsort durch die zeitige Anreise. Zudem verspäten sich sehr frühe Flugzeuge seltener, da es weniger Rückstau durch andere verspätete Flüge gibt. Und wer sich dem Flughafen-Chaos komplett entziehen will, hat vielleicht Lust, seinen Sommerurlaub auf dem Rad zu verbringen und schöne Flecken Erde innerhalb Europas zu entdecken.

Vergleichen Sie verschiedene Flughäfen und sparen Sie beim Gepäck, um günstig in den Urlaub zu fliegen

Die Urlaubspiraten empfehlen Reisenden, auch Flughäfen zu vergleichen. Gerade wer zwischen zwei Flughäfen, wie zum Beispiel München und Memmingen oder auch Stuttgart wohnt, kann beim Abflughafen sparen, indem man Preise miteinander vergleicht. Nicht immer ist der nächste Flughafen preistechnisch gesehen der Beste, denn Deutschlands Bundesländer gehen nicht alle zeitgleich in die Sommerferien.

Wer zudem ohne Aufgabegepäck reist, spart bei Flugreisen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Denn in vielen Billigfluglinien ist lediglich Handgepäck kostenlos inbegriffen. Wer auf einen großen Koffer nicht verzichten kann, sollte vergleichen, ob es nicht günstiger ist, einen Tarif inklusive Gepäckstück zu wählen, als hinterher einen teuren Extrakoffer hinzubuchen zu müssen. Oder Sie schnappen sich Ihr Wohnmobil und fahren an einen schönen See – hier gibt es noch freie Campingplätze.

Wählen Sie eine Unterkunft etwas entfernt von beliebten Urlaubsorten, um Geld zu sparen

Der Online-Marktplatz für Ferienhäuser HomeToGo empfiehlt Unterkünfte, die wenige Kilometer von beliebten Urlaubsorten entfernt sind. Diese sind häufig noch kurzfristig frei und günstiger. Dank des Suchfilters „Entfernung von” finden Sie Ferienhäuser, die in einer gewünschten Entfernung zum Meer oder Stadtzentrum liegen. Wer flexibel ist, was das Reisedatum angeht, kann ebenfalls ein Schnäppchen machen.

Tipp von HolidayCheck: Pauschalreise buchen und Bewertungen lesen Auch 3-Sterne-Hotels können laut HolidayCheck sehr gut sein, schauen Sie sich die Urlauberbewertungen an. Dieses Jahr sind außerdem Pauschalreisen empfehlenswert, da die Anbieter lange vor der Saison mit den Hoteliers und anderen Partnern die Preise aushandeln.

Berücksichtigen Sie für Freizeitaktivitäten im Urlaub private Anbieter, die sind meist günstiger

Die Bootsvermietungsplattform SamBoat listet beispielsweise nicht nur Angebote großer Vermieter, sondern auch Boote privater Personen, die ihre Wasserfahrzeuge für einen guten Preis an Urlauberinnen und Urlauber vermieten. Wenn Sie nicht in der Hauptsaison reisen müssen, sollten Sie auf einen späteren Urlaubszeitpunkt ausweichen, weil die Preise für Motorboot, Segelyacht und Co. laut SamBoat dann um bis zu 70 Prozent sinken.

Den Wunschpreis fürs Hotel selbst bestimmen – probieren Sie es aus und sparen Sie beim Sommerurlaub

Die Buchungsplattform Midnightdeal bietet Urlaubssuchenden ein ganz besonderes Angebot: Entscheiden Sie selbst, ob sie den günstigen Sofortpreis wählen oder einen individuellen Wunschpreis als Gebot für die Hotelbuchung abgeben wollen. Pünktlich um Mitternacht folgt dann der Zuschlag – oder auch nicht, wenn der Betrag zu gering war. So bekommen Urlauberinnen und Urlauber neben der Möglichkeit auf einen günstigen Urlaub noch ein wenig Kick bei der Buchung. (jn)