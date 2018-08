Günstige "Stornokabinen" auf Kreuzfahrt: Kann ich damit wirklich Geld sparen?

Einfach warten, bis Passagiere eine Kreuzfahrt stornieren, und dann für günstiges Geld die freigewordene Kabine buchen: Klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch was ist dran?

Das Prinzip klingt wie Musik in den Ohren von Sparfüchsen: Sie warten darauf, bis Passagiere von einer Kreuzfahrt-Reise abspringen, mit der Sie liebäugeln. Die Kabinen werden dann als so genannte "Stornokabinen" zu viel günstigeren Preisen angeboten. Doch was ist dran? Mythos oder Wahrheit?

Was sind "Stornokabinen" eigentlich?

Wird eine Kabine etwa aufgrund von Krankheit storniert, wird sie frei und steht wieder zur Verfügung. Jedoch wird sie nicht direkt als "Stornokabine" für weniger Geld angeboten. Zunächst geht die Info an die Reederei, dass die Kabine wieder frei ist. Sie wird dann zunächst zu gleichen Preisen wieder angeboten.

Ist nun die Auslastung nicht wie geplant, buchen also nicht genug Passagiere Kabinen für eine Kreuzfahrt, können Restplätze, als noch freie Kabinen, dann als "Stornokabine" günstiger angeboten werden. Die Kabine wird also nicht direkt nach der Stornierung automatisch günstiger zur Verfügung gestellt.

So viel Geld sparen Sie mit "Stornokabinen"

Wenn Sie also ohnehin eher der spontane Typ sind, können Sie darauf warten, dass die "Stornokabinen" in Last-Minute-Angeboten auftauchen und sie sich reduziert schnappen. "Stornokabinen" kosten zu diesem Zeitpunkt nämlich 50 bis 70 Prozent weniger, als zu ihrem ursprünglichen Buchungszeitpunkt.

Viele Kreuzfahrt- und Buchungsportale preisen vergünstigte Kreuzfahrt-Angebote mittlerweile mit dem Begriff "Stornokabine" an, es muss sich hierbei aber nicht wirklich um eine stornierte Kabine handeln. Sie sollten in jedem Fall immer darauf achten, welche anderen Kosten auf einer Kreuzfahrt sonst noch auf Sie zukommen, sonst kommt am Ende das böse Erwachen - und das sollte im Urlaub bestenfalls ausbleiben.

