Last-Minute-Urlaub im November: Das sind die günstigsten Flugstrecken

Von: Franziska Kaindl

Einfach dem tristen Novemberwetter in Deutschland entfliehen und eine spannende Auszeit verbringen – auf einigen Flugstrecken ist das noch günstig möglich.

Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um eine Reise in nahe und ferne Länder zu unternehmen: An den meisten europäischen Destinationen ist das Wetter nun kühl genug, um einen schönen aktiven Urlaub oder Städtetrip zu verbringen, ohne in der Sonne zu zergehen. Wer aber lieber im Meer plantschen oder auf Abenteuer aus ist, kann sich Gedanken über eine Fernreise nach Asien oder Amerika machen. Selbst für Last-Minute-Buchende gibt es noch recht günstige Angebote, wie das Flugbuchungsportal Skyscanner berichtet.

Kurzfristig verreisen im November: Das sind die beliebtesten Destinationen

Der November ist als Urlaubsmonat aktuell sehr begehrt: Skyscanner verzeichnet um 120 Prozent mehr Flugbuchungen für Reisen im Vergleich zum Vormonat. Der Trend scheint in Richtung Last-Minute-Buchungen zu gehen, denn 90 Prozent der Deutschen geben laut einer Studie des Buchungsportals an, Freude am spontanen Reisen zu haben und dies aufregend zu finden. Besonders beliebt auf der Kurzstrecke sind Spanien, Großbritannien und Italien. Reisende, die in die Ferne möchten, buchen am häufigsten Flüge in die USA, nach Thailand oder nach Mexiko.

Die Top 10 Reiseziele auf der Kurzstrecke für November

Spanien

Großbritannien

Italien

Portugal

Griechenland

Irland

Frankreich

Österreich

Ungarn

Polen

Wer jetzt noch nach Mallorca will, kann laut Skyscanner-Daten ein großes Schnäppchen machen. Im November gibt es noch Hinflüge ab Frankfurt am Main für einen Schnäppchenpreis von 8 Euro. Für einen Hin- und Rückflug nach Venedig zahlen Reisende ab Nürnberg nur rund 52 Euro. Und auch nach Großbritannien geht es sehr günstig, wenn man von Bremen aus fliegt: Hin- und Rückflug gibt es bereits ab 21 Euro (Stand: 7. November 2022).

Die Top 10 Reiseziele auf der Langstrecke für November

USA

Thailand

Mexiko

Indien

Vereinigte Arabische Emirate

Costa Rica

Vietnam

Australien

Südafrika

Indonesien

New York ist eine der beliebtesten Städte für Reisende – und im November noch relativ günstig zu erreichen. Direktflüge hin und zurück ab Berlin gibt es bereits ab 335 Euro (17.11. bis 27.11.). Wen es eher in die Sonne treibt, der schafft es ab Frankfurt (15.11. bis 25.11.) mit rund 400 Euro nach Cancún in Mexiko (Stand: 7. November 2022).