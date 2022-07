Hai-Angriffe: In diesen Regionen kommt es am häufigsten zu Attacken

Von: Franziska Kaindl

Nach zwei tödlichen Hai-Angriffen im ägyptischen Hurghada herrscht bei vielen Badegästen Verunsicherung. Wo kommt es an häufigsten zu Attacken des Meeressäugers?

Innerhalb von nur wenigen Tagen kam es in der Touristenregion Hurghada zu zwei Hai-Angriffen. Daraufhin wurde der Strand von Sahel Haschisch vorerst gesperrt. Doch auch an anderen Stränden ist es in der Vergangenheit zu Attacken gekommen. Viele Urlauber fragen sich daher: Wo kommt es am häufigsten zu diesen Angriffen und wie wahrscheinlich sind sie? Informationen dazu liefert die International Shark Attack File (ISAF), eine weltweite Datenbank zu Hai-Angriffen.

Wie wahrscheinlich ist ein Hai-Angriff?

Weltweit kommt es jährlich zu 70 bis 100 Hai-Attacken, wie die ISAF informiert – davon enden circa fünf tödlich. Hai-Attacken sind daher sehr selten. In den USA komme es im Jahr sogar bis zu 30 Mal häufiger zu Todesfällen durch einen Blitzschlag als durch einen Hai. „In der Relation sieht man, wie unwahrscheinlich ein Hai-Angriff ist“, meint auch der Hai-Forscher Dr. Simon Weigmann vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels Hamburg laut Focus. „Meistens sterben Menschen bei Hai-Angriffen auch eher wegen des Schocks und weniger aufgrund der Bisse.“ So unwahrscheinlich eine Attacke auch ist, so sollten Badende das Risiko dennoch im Hinterkopf behalten, erklärt die ISAF.

Hai-Angriffe: Wo kommt es am häufigsten dazu?

Die Daten der ISAF zeigen, dass es weltweit in den letzten zehn Jahren zu 761 Bissen durch Haie gekommen ist, 60 davon mit Todesfolge. Mit Abstand am häufigsten kommt es zu diesen Vorfällen in den USA. Insgesamt 471 Mal kam es hier zu Vorfällen mit den Meeressäugern, bei acht davon endete es für den Betroffenen tödlich. Die ISAF merkt allerdings an, dass es vor allem in der Dritten Welt eine Dunkelziffer an Attacken geben könnte oder dass manche Regionen wegen Furcht vor einem schlechten Image derartige Vorfälle nicht melden.

Ort Hai-Angriffe (von 2012 bis 2021) USA 471 Florida 259 Hawaii 76 South Carolina 45 North Carolina 31 Kalifornien 29 Texas 7 Georgia 6 Oregon 5 Alabama 2

Zu weiteren Ländern mit vielen Hai-Angriffen in den letzten zehn Jahren zählen folgende:

Australien : 143 Bisse, davon 20 tödlich

: 143 Bisse, davon 20 tödlich Südafrika : 29 Bisse, davon 6 tödlich

: 29 Bisse, davon 6 tödlich Réunion Island : 19 Bisse, davon 8 tödlich

: 19 Bisse, davon 8 tödlich Brasilien : 10 Bisse, davon 3 tödlich

: 10 Bisse, davon 3 tödlich Bahamas: 5 Bisse, davon keiner tödlich