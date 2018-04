Hai-Attacken: An diesen Stränden passieren sie am häufigsten

Hai-Angriffe sind in Gesamtheit relativ selten - und doch passieren sie immer wieder. Und das meist an den gleichen Stränden auf der Welt.

Haiangriffe sind sehr selten. Dennoch ziehen einige Strände sie aus verschiedenen Gründen wie magisch an. Doch warum? Und wie sehr sind die Hai-Angriffe an diesen Stränden in den vergangenen Jahren angestiegen?

Hai-Angriffe: Das sagt die Statistik

Laut einer Auswertung der International Shark Attack File sowie der Global Shark Attack File gab es im Jahr 1846 weltweit 447 tödliche Haiangriffe und 2.320 nicht tödliche Vorfälle mit Haien in Bezug auf Menschen.

Die Zahl der gemeldeten Hai-Angriffe nahm im Jahr 2010 schließlich weltweit zu: Die Vorfälle waren mit 79 Angriffen um 25 Prozent höher gegenüber den 61 im Vorjahr, wie International Shark Attack File berichtet.

Die drei Haie, die am wahrscheinlichsten einen Menschen angreifen, seien Bullenhaie, Weiße Haie und Tigerhaie, wie das Portal Travel and Leisure berichtet. "Große weiße Haie verbringen die meiste Zeit im offenen Ozean", erklärt Marie Levine, Geschäftsführerin des Shark Research Institute und Archivarin der Global Shark Attack File gegenüber dem Portal. Bullenhaie seien dagegen in Flussdeltas unterwegs und nähern sich bis zu etwa 90 Kilometer der Küste. Tigerhaie seien dagegen äußerst neugierig. Sie ernähren sich eigentlich von Aas, Schildkröten und Müll, könnten aber aus ihrem Erkundungssinn heraus einen Menschen beißen.

Sollte es wirklich einmal zu einem Hai-Angriff kommen, gibt es folgende Regeln, die unbedingt beachtet werden sollten:

Schwimmen Sie nie alleine im offenen Meer .

. Wenn Sie angegriffen werden, zielen Sie mit wiederholten harten Schlägen auf die Augen oder Kiemen - nicht auf die Nase.

An diesen Strände gab es in der Vergangenheit die meisten Hai-Attacken weltweit:

New Smyrna Beach, Florida, USA New South Wales, Australien Second Beach, Port St. Johns, Südafrika Fletcher Cove, Solana Beach, Kalifornien, USA Makena, Maui Pernambuco, Brasilien Sharm El Sheik, Ägypten

