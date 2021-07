Deutsche Reederei bietet Kreuzfahrten demnächst nur noch für Geimpfte an

Mittelmeerreisen & Co.

Immer mehr Reedereien gehen dazu über, Kreuzfahrten nur noch für geimpfte Reisende anzubieten. Ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland folgt diesem Beispiel nun.

Im Januar 2021 kündigte die britische Reederei Saga als erstes Kreuzfahrtunternehmen an, nur noch geimpfte Reisende mit an Bord zu nehmen. Hintergrund war in diesem Fall wohl auch, dass sich die Reederei auf Gäste über 50 Jahren spezialisiert hat – eine Altersgruppe, in der schwere Covid-19-Verläufe vermehrt vorkommen. Mittlerweile ziehen aber immer mehr Kreuzfahrtunternehmen nach. Auch die Hapag-Lloyd Cruises wollen ab Herbst nur noch Geimpfte an Bord zulassen.

Hapag-Lloyd ab Herbst nur noch mit geimpften Kreuzfahrtgästen

Mittlerweile sind 51,5 Prozent der deutschen Bevölkerung vollständig geimpft, 61,5 Prozent haben zumindest eine Impfdosis erhalten (Stand 30.07.2021). Daher gehen immer mehr Reedereien dazu über, Kreuzfahrten nur für Geimpfte anzubieten. Bei Hapag-Lloyd Cruises sollen aber ab Herbst 2021 auf allen Reisen ausschließlich vollständig gegen Covid-19 geimpfte Gäste erlaubt sein. Das kündigte die Reederei auf ihrer Webseite an. Betroffen sind alle Gäste ab 18 Jahren bei Reiseantritt. Crewmitglieder werden ebenfalls vollständig geimpft sein. Damit reagiert das Unternehmen nach eigenen Aussagen auf „bereits konkret bestehende und absehbare behördliche Impfvorgaben für Kreuzfahrtgäste“ in den angesteuerten Regionen.

+ Eine vollständige Corona-Impfung ist für einige Kreuzfahrten mittlerweile Voraussetzung. © P.Nowack/Imago

Die erste Reise, die im Herbst nur mit geimpften Gästen stattfinden wird, ist mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff „Hanseatic nature“, das am 9. September ab Hamburg Richtung Reykjavik in Island aufbricht. Danach folgt am 30. September das Luxusschiff „Europa“ ab Hamburg nach Mallorca. Die „Europa 2“ legt am 3. Oktober ab Mallorca nach Teneriffa ab.

Als vollständig geimpft gelten laut Hapag-Lloys Cruises diejenigen Gäste, deren zweite Impfdosis (oder erste Impfdosis mit Johnson&Johnson) mindestens 14 Tage zurückliegt. In manchen Fahrgebieten müssen nach einer Johnson&Johnson-Impfung jedoch drei bis vier Wochen vergangen sein.

Nur vollständig geimpfte Kreuzfahrtgäste bei Tui Cruises und Aida – auf diesen Routen

Da Norwegen verlangt, dass alle erwachsenen Gäste sowie die Besatzung eines Kreuzfahrtschiffes vollständig geimpft sein müssen, kündigten auch Tui Cruises und Aida für bestimmte Kreuzfahrtschiffe an, nur geimpfte Reisende zu erlauben. Daher sticht die „Mein Schiff 1“ auf allen geplanten Kreuzfahrten nach Norwegen ab dem 22. August nur mit Geimpften in See. Ab dem 28. August bricht die „Aida Mar“ von Hamburg aus nach Norwegen auf – ebenfalls nur mit geimpften Gästen. (fk)

