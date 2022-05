So finden Sie heraus, ob Ihr Flug Verspätung hat – noch bevor es angekündigt wird

Von: Andrea Stettner

Teilen

Flugverspätungen können ganz schön ärgerlich sein. Hier verrät ein Pilot, wie Sie Verspätungen schon vor der Ankündigung herausfinden.

Flugverspätungen gehören leider zum Reisen dazu, sei es geschäftlich oder bei privaten Urlaubsflügen. Wer einen Anschlussflug erwischen muss, den können Verspätungen ganz schön nervös machen. Und entsprechende Ankündigungen am Flughafen-Gate lassen oft auf sich warten. Da nützt es Reisenden auch nichts, rechtzeitig am Flughafen zu sein. Laut Profis gibt es jedoch ein paar Hinweise, dass Sie mit einer Flugverspätung rechnen müssen.

Ein Mann läuft zum Abflug-Terminal des Flughafens. Flugzeugverspätungen lassen sich oft schon vor der Ankündigung herausfinden. © Marcel Kusch/dpa

Ist mein Flug verspätet? Anzeichen, die darauf hindeuten

Bestimmte Warnzeichen deuten tatsächlich darauf hin, dass sich ein Abflug verspätet. „Der naheliegendste Hinweis ist natürlich, das Wetter zu prüfen“, sagt Airline-Pilot Patrick Smith vom Blog Ask the Pilot gegenüber dem Portal travelandleisure.com. Wenn an Ihrem Abflughafen schlechtes Wetter herrscht, besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich Ihr Flug verspätet. Allerdings sind einige Drehkreuze anfälliger als andere. „Ein paar Zentimeter Schnee in Denver oder Detroit sind keine große Sache“, meint Smith, „Schnee in Washington oder Dallas hingegen kann Probleme verursachen.“

Mieses Wetter ist jedoch nicht der einzige Grund, wenn sich ein Flugzeug verspätet. Laut einer Auswertung des US-Verkehrsministeriums gingen im Jahr 2021 die meisten Flugverspätungen auf vorhergehende Verspätungen zurück. Auch Wartungs- oder Besatzungsprobleme sowie starker Verkehr sorgen regelmäßig für Verzögerungen im Flugverkehr. Wenn Sie also wissen, dass der Flug vor Ihnen bereits Verspätung hatte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch Ihr Abflug verspätet. „Einige Websites und Apps von Fluggesellschaften ermöglichen es Ihnen, den Aufenthaltsort des Flugzeugs zu verfolgen, das Sie nehmen werden.“, verrät der erfahrene Pilot weiter. Zudem zeigen entsprechende Apps von Drittanbietern Flugverspätungen an.

Flugverspätung: Wann bekomme ich eine Entschädigung?

Auch, wenn Sie nichts an der Verspätung Ihres Fluges ändern können, ist es zumindest gut zu wissen, wie es um den Abflug steht. Wussten Sie schon? Bei Flugverspätungen oder -ausfällen steht Ihnen in bestimmten Fällen eine Entschädigung der Airline zu. Das wird durch die Europäische Fluggastrechte-Verordnung geregelt. (as)