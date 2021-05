Heide Park Soltau seit 1. Mai geöffnet: Diese Regeln gelten für Besucher

Corona-Pandemie

Am 1. Mai durfte der Heide Park Soltau als erster Freizeitpark in Deutschland für dieses Jahr in die Saison starten. Diese Corona-Regeln gelten für Besucher.

Nachdem das Verwaltungsgericht Lüneburg die coronabedingte Schließung des Heide Parks Soltau für nicht angemessen erklärt hatte, durfte der Freizeitpark am 1. Mai wieder seine Pforten für Besucher öffnen – und damit 35 Tage später als üblich. Medienberichten zufolge war der Andrang am Wochenende der Eröffnung bereits groß. Allerdings gelten strenge Hygieneauflagen.

Corona-Regeln im Heide Park Soltau: Das gilt für Besucher

Eintritt erhalten Besucher nur mit einem tagesgebundenen Online-Ticket. Außerdem müssen Besucher sich ausweisen und einen negativen PCR-Test oder Antigen-Test mitbringen. Ein Schnelltest oder Selbsttest ohne offiziell ausgestelltes Ergebnis ist nicht zulässig. Außerdem darf die Probenahme zum Zeitpunkt des Eintritts nicht älter als 24 Stunden sein. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren.

Zu diesem Zweck gibt es nun eine Drive-In-Teststation auf dem Busparkplatz. Für Gäste aus einem anderen Bundesland als Niedersachsen kostet der Test hier 18 Euro. Gäste können aber auch ein negatives Corona-Ergebnis von zu Hause mitbringen. Wer seit mindestens 15 Tagen vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist und die entsprechende Impfdokumentation dabei hat, ist von der Testpflicht befreit.

Corona: Hygieneregeln im Heide Park Soltau

Die Besucherkapazitäten pro Tag sind eingeschränkt, um Social Distancing besser zu ermöglichen. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur darf höchstens die Hälfte der maximalen Besucherzahl hinein. Zudem gilt eine Maskenpflicht ab sechs Jahren – erlaubt sind medizinische Masken sowie FFP2-Masken. Eigene Stoffmasken, Sturmhauben und Tücher sind laut der Webseite des Heide Parks nicht zugelassen. Zudem informiert der Freizeitpark, dass das Abenteuerhotel und Holiday Camp weiterhin geschlossen sind. Somit sei eine Übernachtung im Camper oder Wohnmobil auf dem Parkplatz nicht erlaubt. (fk)

