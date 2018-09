Hier stiehlt ein Flughafen-Mitarbeiter aus dem Koffer eines Passagiers

Ein Flugreisender fing durch Zufall mit seiner Kamera Bilder eines Flughafenmitarbeiters ein - und zwar, wie dieser gerade etwas aus einem Koffer entwendete.

Der Mann, der den Diebstahl auf Kamera festhielt, war am Flughafen von Ibiza kurz vor dem Einsteigen ins Flugzeug auf einen Mitarbeiter aufmerksam geworden, der gerade das Gepäck verlud. Dieser stahl scheinbar gerade Wertsachen aus einem Koffer.

Flughafen-Mitarbeiter entwendet Lautsprecher im Wert von 140 Euro aus Koffer

Auf dem Video zu sehen ist ein Flughafen-Mitarbeiter, der aus einer Laptop-Tasche scheinbar unbemerkt einen Wertgegenstand entwendet. Wie der Mann, der das Video drehte, gegenüber dem Portal Diario de Ibiza berichtet, seien es Lautsprecher im Wert von 140 Euro gewesen. Der Mitarbeiter kramte sie aus dem fremden Koffer und steckte sie dann in die eigene Tasche.

Der Filmer habe nicht glauben können, was er gerade gesehen hatte, also rief er die Stewardess, um ihr das Video zu zeigen, das er gerade aufgenommen hatte. Diese gab alles an den Piloten weiter, der wiederum die Polizei alarmiert habe.

Der Leiter des Gepäckpersonals sei zudem informiert worden, wie es heißt. Als er das Video in Augenschein genommen hatte, soll er zu dem mutmaßlichen Dieb gesagt haben: "Du weißt, dass du deinen Job verlierst." Der gestohlene Lautsprecher wurde anschließend an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

sca