Hier stimmen Preis und Leistung: Acht beliebte Hotels auf Mallorca

Ob ausgiebige Wanderungen, Party am Ballermann, Familienurlaub am Strand oder Wellnessurlaub – Mallorca bietet für jeden das passende Freizeit- und Hotelangebot.

Doch wo bekommen Urlauber das Meiste für ihr Geld? Wir stellen Ihnen acht Hotels mit einem sehr gut bewerteten Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Baleareninsel vor.

Sport und Entspannung im Grünen: Hotel Lago Garden ***** (Cala Ratjada)

+ Hotel Lago Garden © Holidaycheck Im Nordosten Mallorcas gelegen, besticht Cala Ratjada mit seinem klaren Wasser, den Kiefernwäldern und dem ursprünglichen Ortskern mit Fischerhafen. Daneben trumpft das Hotel Lago Garden, Gewinner des HolidayCheck Gold Awards 2018, neben individuell gestalteten Zimmern mit sportlichen Aktivitäten wie Tennis und Bogenschießen inmitten von exotischen Blumen und Palmen auf. Im Anschluss daran bietet der Wellnessbereich mit Whirlpool, Dampfbad und Aromamassagen ausreichend Entspannungsmöglichkeiten.

Weiterempfehlung: 98%

Wellness zu zweit: Hotel Bellavista & Spa ** (Cala Ratjada)

+ Hotel Bellavista & Spa © Holidaycheck Das Rundum-Wohlfühl-Programm finden Erholungssuchende im Hotel Bellavista & Spa, das sich mitten in Cala Ratjada in der Nähe des alten Fischerhafens befindet. Der Strand Platja Cala Agulla und die Pinienwälder sind nach nur zehn Geh-Minuten erreicht. Entspannen können Paare im hoteleigenen Spa samt finnischer Sauna, Hammam, Yaccuzzi und Sensationsduschen. Auch Massagen und Beauty-Anwendungen bietet das Hotel an.

Ehemalige Gäste heben den herausragenden Service sowie das außergewöhnlich gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Hotels hervor.

Weiterempfehlung: 97%

Maritime Idylle trifft pulsierendes Nachtleben: smartline Millor Sol *** ½ (Cala Millor)

+ smartline Millor Sol © Holidaycheck Die Füße im Sand vergraben, auf das blaue Meer blicken und abends in maritim dekorierten Zimmern einschlafen, ist im smartline Millor Sol möglich. Das 3,5-Sterne-Hotel besticht durch sein maritim angehauchtes Design und die direkte Strandlage. Wem es am Strand zu ruhig wird, der erreicht die Vergnügungsmeile von Cala Millor in nur wenigen Minuten zu Fuß.

Gäste bestätigen: "Es liegt abseits vom Trubel und trotzdem ist man schnell in der Stadt und am Strand – so ist für jeden etwas dabei!"

Weiterempfehlung: 94%

Strandurlaub für Familien: Hotel & Apartments Vista Park *** ½ (Can Picafort)

+ Hotel & Apartments Vista Park © Holidaycheck Im familienfreundlichen Badeort Can Picafort im Norden der Baleareninsel befindet sich das Hotel & Apartments Vista Park. Das Vier-Sterne-Hotel ist besonders für Familien und Badeurlauber geeignet: Neben Kinderbetreuung und Outdoor-Aktivitäten wie Reiten für die kleinen Urlauber bietet es einen Pool und einen feinen Sandstrand, der nur wenige hundert Meter entfernt liegt.

Gäste betonen besonders: "Sehr freundliches Personal und super Strandnähe!"

Weiterempfehlung: 92%

Den Osten der Insel erkunden: Universal Hotel Laguna *** (Canyamel)

+ Universal Hotel Laguna © Holidaycheck Strand oder Ausflug? Im Universal Hotel Laguna im idyllischen Ort Canyamel ist beides möglich. Wasserratten kommen dank der direkten Strandlage auf ihre Kosten und Abenteurer können die nahgelegenen Tropfsteinhöhlen Cuevas de Arté oder den ehemaligen Wachtturm Torre de Heretat erkunden und in die Zeit von Piraten und Entdeckern zurückreisen.

Urlauber freuen sich besonders über das Angebot für Kinder im Hotel, wo ihnen einiges geboten wird und es den kleinen Urlaubern nie langweilig wird.

Weiterempfehlung: 99%

Die Vergangenheit Mallorcas entdecken: Hotel Prinsotel Mal Pas **** (Port d‘Alcudia)

+ Hotel Prinsotel Mal Pas © Holidaycheck Das Hotel Prinsotel Mal Pas lockt Urlauber mit seiner ruhigen Lage, der Nähe zum Yachthafen von Mal Pas sowie der Lage am Strand. Ausflüge in die historische Stadt Alcudia bieten Urlaubern einen Einblick in die lange und bewegte Geschichte der Baleareninsel.

Außerdem empfiehlt sich Besuchern, einmal das "ensaimada", ein traditionelles mallorquinisches Gebäck, zu probieren. Ein weiteres Highlight ist der Strand Platja de Muro, dessen weißer Sand ins türkisfarbene Wasser übergeht.

Weiterempfehlung: 97%

Spektakulärer Strandblick: Mar Azul PurEstil Hotel & Spa **** (Cala Ratjada)

Eine Wellnessoase findet sich im Adults-Only Mar Azul PurEstil Hotel & Spa im Osten Mallorcas. Urlauber können im Süßwasserpool oder im Infinity-Jacuzzi entspannen und Kraft tanken. Auch die Zimmer enthüllen einen Ausblick auf das türkise Meerwasser. Wer sich am Abend von spektakulären Sonnenuntergängen bezaubern lassen möchte, der erreicht nach nur wenigen Minuten die Strände Cala Agulla und Cala Lliteras.

Weiterempfehlung: 99%

Sportliche Action trifft Entspannung pur: Hotel Botel Alcudiamar **** (Port d‘Alcudia)

+ Hotel Botel Alcudiamar © Holidaycheck Klares Wasser, heller Sandstrand, den Yachthafen vor dem Hotel – das finden Urlauber im Hotel Botel Alcudiamar im Nordosten der Insel Mallorca. Fans sportlicher Aktivitäten kommen bei ausgedehnten Radtouren auf ihre Kosten. Wer es entspannter mag, der findet am nur 200 Meter entfernten Strand Ruhe.

Für romantische Momente zu zweit bietet das Hotelrestaurant "Es Llaüt" den passenden Rahmen: es wurde unter freiem Himmel über einen Bootssteg hinweg konstruiert und serviert vom Chefkoch persönlich ausgewählte Menüs.

Weiterempfehlung: 99%

