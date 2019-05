Die Highlights auf einer Reise durch Thailand und Kambodscha

Immer beliebter unter den Reisenden wird der Kontinent Asien und das nicht ohne Grund! Es gibt vielfältige Länder zu entdecken, die alle die verschiedensten Abenteuer bieten.

Wenn man eine Rundreise durch die beiden beliebtesten Thailand und Kambodscha plant, dann sollte man sich dafür zumindest drei Wochen Zeit nehmen. Man will ja nicht von einem Ort zum anderen hetzen, sondern alles auf sich wirken lassen.

Die Highlights, die man auf dieser Asienreise auf keinen Fall verpassen sollte, sind z.B. ein Strandurlaub in Thailand, bei dem sich Inselhopping anbietet. In Kambodscha darf man die historisch wertvolle Tempelanlage Angkor Wat und die Hauptstadt Phnom Penh nicht verpassen.

Rundreise durch Thailand und Kambodscha

Wenn man eine Reise plant, dann gehört Flüge buchen und recherchieren meistens dazu. Fliegt man zum Beispiel von Düsseldorf nach Bangkok, dann ist man circa 12 Stunden im Flugzeug und kann dort On Board Entertainment und das Essen genießen. Aber viel mehr als nur den Hin und Rückflug zu buchen, steckt schon hinter so einer Reiseplanung. Die Spezialisten von https://www.thailand-reiseprofis.com/ helfen einem mit ihrem Insiderwissen bei der Planung.

Sollte man sich nur ein Land anschauen, oder direkt mehrere? Ein 12 Stunden Flug nimmt einem mit Anfahrt zum Flughafen, Security Check, und und und schon einen gesamten Tag und das gleiche Spiel auch auf dem Rückweg. Deswegen lohnt es sich einen längeren Urlaub zu planen und sich dabei auch mehrere Länder anzusehen. Zum Beispiel eben Kambodscha und Thailand!

So könnte ihr Kambodscha & Thailand Trip aussehen

Neben dem Flug ist es natürlich mindestens genau so wichtig, dass man einen Plan hat, was man sich anschauen möchte und in welcher Reihenfolge das am meisten Sinn macht. Wenn man in Bangkok landet, kann man die Chance natürlich gut nutzen, um sich die Hauptstadt Thailands etwa 2 Tage lang, je nachdem wie viel Lust man auf Großstadttrubel hat, anzusehen.

Danach kann man dann den traumhaften Strandurlaub von Bangkok aus starten und sich dem Inselhopping hingeben, und dabei die schönsten Strände Thailands erkunden. Von Bangkok aus kann man mit dem Bus oder dem Zug (der Zug ist komfortabler, aber der Bus günstiger) direkt nach Koh Tao. Mit dem Zug dauert das etwa 6,5 Stunden. Dann muss man noch die Fähre nehmen und schon ist man auf der schönen Insel.

Von da aus kann man dann mit einer Fähre weiter nach Koh Phangan, was für seine monatliche Full Moon Party und atemberaubende Wasserfälle bekannt ist. Weiter könnte es nach Koh Samui gehen, was teilweise als das Ballermann von Thailand betitelt wird. Je nachdem wie viel Zeit du dir auf jeder Insel nehmen willst, kannst du noch weitere Inseln besuchen, oder dir einfach diese genau ansehen. Chiang Mai ist eine Großstadt Thailands, dessen Besuch sich auch lohnt und von wo aus man gut nach Angkor Wat kommt!

Ab ins Nachbarland Kambodscha

Die Tempelanlagen von Angkor Wat selbst kann man sich mit einem 3-Tages Ticket wirklich sehr intensiv anschauen und auch nicht nur die großen, touristischen Tempel besichtigen.

Von dort aus geht es in die Landeshauptstadt Phnom Penh, von wo aus man auch wieder nach Hause fliegen kann, falls man keine Lust oder Zeit hat wieder zurück nach Bangkok zu fahren.

Eine Auswahl von Highlights und Sehenswürdigkeiten

Hier sind einige Highlights zusammengefasst, die man auf seiner Reise durch Kambodscha und Thailand auf keinen Fall auslassen sollte!

In Bangkok, also dem Startpunkt der Reise, gibt es jede Menge zu erkunden. Eigentlich sind zwei Tage längst nicht genug, um sich alles der atemberaubenden Stadt ansehen zu können. Deswegen sollte man die Zeit, die man hat, gut nutzen. Ein Highlight ist der Wat Arun. Dabei handelt es sich um den bekanntesten Tempel Bangkoks, der mit 80 metern Höhe beeindruckt. Von oben hat man eine grandiose Aussicht auf die Stadt. Besonders schön ist der Tempel bei Nacht, weil er von tausenden von Lichtern angestrahlt wird.

Außerdem nicht entgehen lassen sollte man sich den Königspalast und den dort gelegenen Tempel des Smaragd Buddhas. Der gesamte Palast ist absolut sehenswert und ein klares Muss für jeden Touristen, aber auch jeder Thai plant mindestens einmal im Leben eine Reise zu dem Palast um dem König seine Ehre zu erweisen. Außerdem sehenswert und eher bekannt unter Locals, also nicht so von Touristen überlaufen, ist der Taling Chan Floating Market, den man auch gut mit einem Taxi erreichen kann.

Bei den verschiedensten Inseln, die nach dem Bangkok Aufenthalt, auf einen warten, ist das größte Highlight natürlich die Entspannung am Strand. Jede Insel hat aber auch ihre eigenen verschiedenen Highlights, so wie die monatlichen Full Moon Partys auf Koh Phangan oder die Ballermann Atmosphäre auf Koh Samui.

Wenn man sich dann auf den Weg nach Kambodscha macht und Angkor Wat ansteuert, dann ist die Tempelanlage auch das klare Highlight, für das man sich 2 bis sogar 3 Tage Zeit nehmen sollte.

Danach geht es weiter in die Hauptstadt Kambodschas Phnom Penh, die übrigens auch die größte Stadt des Landes ist und 2 Millionen Einwohner behaust. Gegen Abend lohnt es sich das Unabhängigkeitsdenkmal aufzusuchen, da dieses viel Geschichte des Landes beherbergt und schön anzusehen ist. Auch die Stadt hat natürlich Tempel, die man sich anschauen kann. Der bekannteste hier ist Wat Phnom, der der Stadt sogar seinen Namen gegeben hat. Er liegt auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel und ist damit auch der höchste Tempel der ganzen Stadt. Erbaut wurde der Tempel in 1372, man besucht dort also ein absolut historisch wertvolles Gebäude. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Travel Bucket List eines jeden Kambodscha Reisendens sollte der Sisowath Quay sein. Dabei handelt es sich um eine Promenade in der Stadt, die sehr modern ist und sich hervorragend für einen Spaziergang am Fluss eignet, die aber darüber hinaus auch sehr nah an jede Menge Sehenswürdigkeiten liegt, wie dem Königspalast. Man kann sich am Fluss entspannen, an einigen Verkaufsständen etwas kaufen, aber auch einige Bootstouren starten von hier.