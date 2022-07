Hochzeitsreise 2022: Die fünf beliebtesten Flitterwochenziele der Deutschen

Von: Jasmin Pospiech

Teilen

Nach Corona können frisch Verheiratete endlich ihre Flitterwochen genießen. Wo soll es hin? An fünf Traumorten verbringen sie ungestört Zeit zu zweit.

Aufgrund der Pandemie haben viele Paare ihre Trauungen und/oder auch ihren Flitterwochen verschieben müssen. Doch zwei Jahre später können sie nun endlich ihre Hochzeitsreise antreten. Viele freuen sich bereits darauf und überlegen sich schon seit langem, wo sie gerne hinfliegen oder -fahren wollen. Manche möchten gerne weiter weg, da sie aufgrund der Corona-Krise nur Kurztrips unternommen haben. Doch wo können frisch verheiratete Pärchen richtig ausspannen und ungestört Zeit zu zweit verbringen?

Hochzeitsreise 2022: Die 5 beliebtesten Flitterwochenziele der Deutschen

Das geht natürlich am besten in einem Strandurlaub, an Orten, die nicht so überlaufen sind. Schließlich will man diese besondere Zeit im Leben in Ruhe genießen und den schönen Moment zelebrieren. Das bestätigt auch eine aktuelle Umfrage des Online-Reisebüros Expedia. Dieses hat 1.000 deutsche Paare nach ihren liebsten Honeymoon-Reisezielen befragt. Dabei ist herausgekommen, dass viele tatsächlich klassische Strandreiseziele bevorzugen. In diesem Jahr sind es folgende Top Fünf:

1. Honeymoon auf den Malediven

Weißer Sand, so weit das Auge reicht, türkisblaues Wasser und keine Menschenseele: So stellen sich viele das Badeparadies, die Malediven, vor. Es gilt zwar als Honeymoon-Klischee, doch noch immer ist es das Traumziel schlechthin der deutschen Paare. Mehr als ein Drittel (34 Prozent) der befragten Paare wollen dort an den endlosen Traumstränden abschalten und die Zweisamkeit genießen. Von Bildern kennt man die sogenannten für die Malediven typischen „Overwater-Bungalows“ der vielen Luxus-Ressorts auf den malerischen kleinen Inseln, die in das Meer hineinragen. Die Wasservillen stehen hierbei auf Stelzen mitten im Wasser und bieten so direkten Zugang zur einzigartigen Unterwasserwelt der Inselkette.

Die exklusivsten Privatinseln der Welt: Urlaub in einem eigenen Universum Fotostrecke ansehen

2. Honeymoon in der Karibik

Palmen, die ins Wasser ragen, türkisfarbenes Badewannenwasser und ein leichtes Lebensgefühl: Das verbinden viele mit der Karibik. Die Region im Atlantischen Ozean ist aus diesem Grund auch bei 27 Prozent der deutschen Paare beliebt. Sie wollen die karibische Lebenshaltung auf ihrer Hochzeitsreise erleben.

Zu den bekanntesten Inseln gehören hier:

Bahamas

Kuba

Jamaika

Barbados

3. Honeymoon auf Hawaii

Die Insel Hawaii, die zu einer Inselkette im Pazifik gehört, wird auch „Big Island“ (auf Deutsch etwa: „Große Insel“) genannt und von zahlreichen kleineren Inseln, von denen einige sogar komplett unbewohnt sind, umrahmt. Neben Hawaii gibt es noch die anderen Hauptinseln Kauai, Oahu, Molokai, Lanai und Maui. Je nach Vorliebe und Abenteuerlust können Paare sich die Destination auswählen, die zu ihnen passt. Alle haben aber wunderschöne Strände und eine tropische Flora und Fauna gemein. Wer Ruhe sucht, wird auf Molokai fündig, Oahu mit der Hauptstadt Honolulu bietet hingegen viele Kulturangebote und Einkaufsmöglichkeiten. Auf Hawaii Island brodeln sogar noch aktive Vulkane.

4. Honeymoon auf Mauritius

Wild und ursprünglich – so lässt sich die Natur auf Mauritius beschreiben. Der Inselstaat, der wie die Malediven im Indischen Ozean liegt, bietet ebenfalls glasklares Meerwasser, palmengesäumte Strände sowie eine üppige Natur. Besonders Wassersportler kommen hier auf ihre Kosten: Dank des ständigen Passatwindes lässt sich hier sehr gut windsurfen und segeln. Darüber hinaus zieht es auch viele Schnorchler aufgrund der spektakulären Korallenlandschaft unter Wasser auf Mauritius. Darüber hinaus zählt der Botanische Garten in Pamplemousses zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten, da er neben einem Teich mit Riesenseerosen auch mehrere Riesenschildkröten beheimatet.

5. Honeymoon auf Bali

Bali ist zwar eine kleine Insel, aber sie ist dennoch vielseitig und es gibt dort viel zu erkunden. Hinduistische Tempel, fruchtbare Reisterrassen, riesige Vulkane, dichte Urwaldgebiete und paradiesische Strände prägen das Landschaftsbild. Für 16 Prozent der frisch Vermählten ist daher ein abendlicher, romantischer Sonnenuntergang über dem Indischen Ozean in den Flitterwochen ein Muss. Um ungestört Zeit zu zweit verbringen zu können, empfiehlt sich daher eine Villa im Norden oder Westen von Bali.