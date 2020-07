„Hoffentlich war die sauber“: Flugpassagierin benutzt fragliches Kleidungsstück als Mundschutz

Zahlreiche Airlines schreiben während der Corona-Pandemie Masken an Bord vor. Von Passagier zu Passagier werden die Vorgaben aber teilweise ganz unterschiedlich ausgelegt.

Eine Flugpassagierin schien vor Kurzem keinen klassischen Mundschutz zur Verfügung zu haben.

zur Verfügung zu haben. Stattdessen benutzte sie ein anderes Kleidungsstück, das viel Aufsehen erregte.

Ein Foto der Aktion macht nun die Runde im Netz.

Seit einigen Wochen fahren die Fluggesellschaften langsam den Betrieb wieder hoch*. Um für Sicherheit an Bord zu sorgen, schreiben Airlines in der Regel eine Maskenpflicht vor. Auf diese Weise wollen die Airlines vermeiden, die Mittelplätze freihalten zu müssen. Was als Maske durchgeht, scheint bei Passagieren aber ein dehnbares Konstrukt zu sein. Zwar geht vielerorts auch ein Schal als Mund-Nase-Bedeckung durch - doch was sich vor Kurzem eine Frau an Bord eines Flugzeuges über das Gesicht gestülpt hat, schießt wahrlich den Vogel ab.

Flugpassagierin pikiert mit „Mundschutz“: „Hoffentlich war die sauber“

Die Verpflichtung zum Tragen eines Mundschutzes bringt immer mal wieder die Kreativität der Menschen hervor. Während die einen sich mit Schals oder gar Helmen behelfen, wagte eine Flugpassagierin nun ein äußerst gewagtes Experiment: Anstatt der klassischen Mund-Nase-Bedeckung trug sie nämlich eine Unterhose auf dem Kopf.

Ein Bild der Flugpassagierin wurde von den Betreibern des Instagram-Kanals "passengershaming" geteilt. Offenbar stammt das Foto von einer Flugreise in den USA. Schon vor einigen Wochen sorgte ein Mann in einem Flug von Cleveland nach Nashville für Furore, nachdem er seinen Mundschutz als Schlafmaske verwendete - dabei aber Mund und Nase freiließ.

Flugpassagierin mit Unterhose als Maske - „Ein Witz?“

Viele Airlines bieten einen Mundschutz kostenlos beim Gate oder an Bord an. Daher scheint es unwahrscheinlich, dass die Frau als Notlösung auf die Unterhose zurückgegriffen hat. Auf Instagram zeigen sich einige Nutzer entsetzt: „Darum haben wir unsere anstehende Flugreise abgesagt“, meint einer. „Solange die Fluggesellschaften hier keinen Standard einführen, wird die Mehrheit der amerikanischen Familien nicht fliegen.“ Manch einer wundert sich auch, ob mehr dahinter steckt: „Ist das ein Protest gegen die Maskenpflicht, eine Innovation oder ein Witz?“ Jemand anderes meint einfach nur: „Hoffentlich war die sauber!“ *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

