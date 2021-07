Holland: Seit 26. Juni fast alle Corona-Regeln aufgehoben – mit diesen Ausnahmen

NRW-Nachbarland

Seit dem 26. Juni haben die Niederlande ihre Corona-Regeln massiv gelockert. Urlauber aus NRW dürfte angesichts der Sommerferien freuen.

Den Haag – Die Niederlande lasse seit dem 26. Juni fast alle Corona-Regeln fallen. Die Maskenpflicht gilt nur noch in Bussen und Bahnen, an Flughäfen und Bahnhöfen und in weiterführenden Schulen, berichtet RUHR24*.

Die Lockerungen der Corona-Regeln in Holland* sind Teil des Öffnungsplans der des NRW-Nachbarlands, der sich in mehreren Stufen vollzogen hat.