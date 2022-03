Erholsame Tage im Zeichen von Detox im DAS SIEBEN

Gönnen Sie sich etwas Gutes mit entspannten Detox-Tagen im Hotel DAS SIEBEN in der wunderschönen Kulisse von Tirol. © Pedagrafie/Hotel DAS SIEBEN

Wer seinen Stoffwechsel ankurbeln und sich von Ballast befreien möchte, sollte es mit Detox probieren. Im DAS SIEBEN erleben Gäste die heilsame Wirkung hautnah.

In unserer schnelllebigen Zeit kommt die Erholung oftmals zu kurz. Anstatt sich bewusste Auszeiten zu nehmen, hetzen wir von einem Termin zum nächsten und vergessen dabei ganz, auf unsere Gesundheit zu achten. Dieser fordernde Lebensstil in Kombination mit schädlichen Umwelteinflüssen wirkt sich negativ auf unseren Körper aus. Der freiwillige Verzicht auf ungesunde Nahrungsmittel, Stress und Bequemlichkeit schafft ideale Voraussetzungen, um sich ganzheitlich zu erholen.

In diesem Sinne ist das 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN in Bad Häring der ideale Ort, um eine Pause einzulegen und Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. Speziell konzipierte Detox-Tage machen die heilsame Wirkung des bewussten Verzichts hautnah spürbar und inspirieren zu mehr Achtsamkeit im Alltag. Neben der Entlastung unserer Entgiftungsorgane dient Detox auch der Reinigung des Geistes.

Auszeit für Körper und Geist beim Detox im Hotel DAS SIEBEN

Die Detox-Tage werden für drei oder sechs Nächte angeboten und sind das ganze Jahr über buchbar. Bereits bei der Ankunft erwartet die Gäste ein freundlicher Empfang an der SiebenMed-Rezeption. In einem persönlichen Willkommensschreiben findet man Termine für wohltuende Fuß- und Ganzkörperbäder oder eine wohlriechende Heublumenpackung vorgemerkt. Begleitet werden die Detox-Tage von einer basenorientierten Ernährung, die den Körper mit wertvollen Nährstoffen versorgt, ohne ihn zu beschweren. Ergänzt wird das Entgiftungsprogramm durch wirkungsvolle Detox-Kapseln sowie entschlackende Drinks, welche darauf abzielen, Schadstoffe im Körper zu binden. Mithilfe der SiebenMed-Gesundheitsexperten erfahren die Gäste, wie sie den Prozess der Entgiftung gezielt unterstützen können.

Hotel DAS SIEBEN: Entschlackung für Eilige: Detox LIGHT

Die Detox-Tage LIGHT eignen sich ideal, um den Körper innerhalb kürzester Zeit von schädigenden Giftstoffen zu befreien. Reichlich Ruhe, bewusste Phasen der Erholung sowie begleitende Therapien unterstützen die Entgiftungsorgane bei der Arbeit.

3 Nächte inkl. Detox-Halbpension PLUS: p.P. ab € 553,-

Coaching-Gespräch

Entgiftendes Fußbad, Wohlfühl-Bad und Heublumenpackung

Detox-Kapseln und entschlackender Drink

Entspannung in der großzügigen Sauna- und Badelandschaft

Teilnahme am Aktiv- und Entspannungsprogramm

uvm.

Eine Woche voller Entgiftung: Detox INTENSIV im Hotel DAS SIEBEN

Wer seinem Körper eine längere Pause gönnen möchte, sollte die Detox INTENSIV-Woche wählen. Eine Vielzahl an Anwendungen sorgen für einen rundum gelungen Aufenthalt und bringen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang.

6 Nächte inkl. Detox-Halbpension PLUS: p.P. ab € 997,-

Coaching-Gespräch

Entgiftende Fußbäder, Wohlfühl-Bäder und Heublumenpackung

Detox-Kapseln und entschlackende Drinks

Entspannung in der großzügigen Sauna- und Badelandschaft

Teilnahme am Aktiv- und Entspannungsprogramm

uvm.

Bad Häring in Tirol: Ein Ort zum Durchatmen

Die Lage des 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN in Bad Häring zählt zur Kategorie „Lieblingsplatz“. Inmitten der unberührten Natur auf einem einzigartigen Sonnenplateau fällt es leicht, die innere Balance zu finden und vollends zur Ruhe zu kommen. Rund um das Resort gibt es zahlreiche Kraftplätze zu entdecken: Unzählige Wander- und Radwege führen über Wiesen und Felder sowie durch magische Wälder. Bei einem ausgedehnten Spaziergang an der frischen Tiroler Luft oder entspannenden Stunden in der großzügigen Sauna- und Badelandschaft lässt sich der Wunsch nach Regeneration und Erholung bestens erfüllen.

Kontakt

DAS SIEBEN 4* Superior Gesundheits-Resort Hotel & SPA

Kurstraße 14

6323 Bad Häring

Österreich



Tel. +43 5332 20 800

reservierung@das-sieben.com

www.das-sieben.com