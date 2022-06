Belebende 5-Sterne-Wohlfühlzeit à la Mirabell im Herzen der Pustertaler Dolomiten

Holen Sie sich Ihre verdiente Wohlfühlzeit im Mirabell Dolomites Hotel. © Mirabell Dolomites Hotel

Genießen Sie entspannte Momente und die atemberaubende Atmosphäre in den Pustertaler Dolomiten – im Mirabell Dolomites Hotel.

Das Pustertal. Wo in Südtirols grünem Tal Berge auf Seen und idyllische Orte treffen, liebäugeln im Mirabell Dolomites Hotel sonnengeküsste Wohlfühlmomente mit herzlicher Gastfreundschaft, kulinarischen Highlights, alpinem Ayurveda, entspannenden Spa-Behandlungen und exklusiven Golf-Ambitionen auf der hauseigenen 3-Loch-Anlage.

Unvergessliche Naturschauspiele, Wanderungen, Berg- und Biketouren, imposantes Dolomiten-Panorama, köstliche Gaumengenüsse, alpin inspirierte Ayurveda-Behandlungen und Spa-Treatments erwarten die Gäste im Mirabell Dolomites Hotel in Olang, im Herzen der majestätischen Bergkulisse des mittleren Pustertals, zwischen dem Dolomiten-Wahrzeichen „Drei Zinnen“, dem idyllischen „Pragser Wildsee“, dem weitum bekannten Kronplatz mit seinen neuen Bergmuseen MMM Corones & LUMEN, sowie den Naturparks „Rieserferner Ahrn“ und „Fanes-Sennes-Prags“. Mirabell‘s Aktiv Sommer bietet hauseigene, geführte Wanderungen und Touren, ein 275 km langes Wegnetz in der Urlaubs-Region, und als Qual der Wahl stehen allen Fahrrad- und Bikefans ganze 1.200 gepflegte Streckenkilometer zur Verfügung. Golf-Perspektiven pur bietet die hauseigene Anlage des Golf Club Mirabell, direkt am Hotel gelegen, mit dem eigenen Golf PRO und den Specials „GOLF BEGINNERS“, „GOLF ROOKIES“, „GOLF EXPERTS“ & „HANDICAP KURS“.

Eingebettet in dieses alpine Bergjuwel bietet das Mirabell Dolomites Hotel in Olang eine 5-Sterne-Wohlfühlzeit auf höchstem Niveau.

Ihre nächste 5-Sterne-Wohlfühlzeit im Mirabell Dolomites Hotel steht an. © Mirabell Dolomites Hotel

HEIMELIGE WOHNATMOSPHÄRE, mit Eleganz, rustikaler Tradition und alpinem Luxus

Sympathie auf den ersten Blick, sich wohler fühlen als zuhause. Die großzügig gestalteten Zimmer des Mirabell Dolomites Hotel bestechen mit außergewöhnlichem Design und strahlen die harmonische Verbundenheit von Moderne und alpiner Tradition aus. Die Liebe zum Detail verleiht jedem Zimmertyp seinen eigenen, unnachahmlichen Charakter, eine Wohnwelt mit besonderem Ambiente – zum Wohlfühlen, Entspannen und Erholen. Unter elf verschiedenen Trauminseln können Sie Ihr ganz persönliches Urlaubs-Zuhause wählen.

KULINARISCHER HOCHGENUSS, mit Gaumenfreuden der lokalen und mediterranen Küche

Die haubenprämierte Gourmetküche verführt Sie mit besten Rezepten der Region und mediterranen Köstlichkeiten. Der tägliche Genuss-Reigen beginnt am Morgen mit dem reichhaltigen Feinschmecker-Frühstücks-Buffet, setzt sich mittags mit schmackhaften Empfehlungen und wechselnden Gerichten des Gourmet-Restaurants fort, bietet am Nachmittag eine deliziöse Auswahl an frischem Obst, köstlichen Desserts, Kuchen und knackigen Imbissen, um am Abend mit dem Mirabell-6 Gänge-Gustationsmenü seinen Höhepunkt zu erreichen.

AURORA SPA, eine Wohlfühlzeit für Körper, Seele und Gedanken

Das Wechselspiel von Wärme und Erfrischung wussten schon die alten Römer zu schätzen. Saunieren belebt alle Sinne und verleiht neue Vitalität. Muskeln werden entspannt, der Kopf ist plötzlich klar und Energie kann fließen. Die Spezialsaunen und Dampfbäder, die besonderen Aufgüsse, der Kaltwasser- und Whirlpool, das Ruhen in den einladenden Erholungs-Oasen sowie Mirabell‘s Badelandschaft mit Innen- und Außenpool, beleben Körper, Seele und Geist.

BEAUTY. AYURVEDA & SPA, eine heilsame, meditative Reise zu Ihrem Innersten

Hier treten Sie ein in das Reich der Gefühle von Leichtigkeit und Unbeschwertheit, von Harmonie und Zufriedenheit, dem Eins sein mit sich. In lichtdurchflutetem, beruhigendem Ambiente begleiten Sie erfahrene Experten mit einem vielseitigen Angebot an ayurvedischen und kosmetischen Behandlungen, Gesundheitspaketen, klassischen und energetischen Massagen, belebenden Bädern und Paaranwendungen sowie besonderen Mirabell Specials (z.B. Irisdiagnose, Hypnose, Schmerztherapie, Geburtenvorbereitung, Diät & Entschlackung). Hier befinden Sie sich in besten, einfühlsamen und erfahrenen Händen und können der besonderen Spezialisierung des SPA-Teams im Mirabell Dolomites Hotel vertrauen.

HERZLICH WILLKOMMEN, im Schoß familiärer, herzlicher Gastfreundschaft

„Manche Orte bringen Deine Augen zum Leuchten, Deinen Mund zum Lachen, sie machen Dein Herz glücklich und tun Deiner Seele gut!“ Möge das Mirabell Dolomites Hotel in Olang ein solcher Ort für Sie werden oder sein, an dem Sie sich wie zuhause fühlen, wo Sie sich vom Mantel der Alltäglichkeit befreien und dem zwanghaften, beruflichen Rhythmus entfliehen. Das Mirabell und die warmherzige Verbundenheit des gesamten Teams und der Gastgeber-Familie Agstner möge Sie der materiellen Welt entreißen und in eine wunderbare, genussvolle Wohlfühlzeit entführen, in der Sie sich mit jugendlicher Unbekümmertheit und kindhafter Leichtigkeit des Seins den Genussmomenten und Augenblicken echter Freude und Zufriedenheit hingeben.

Mirabell‘s Angebote & Gesundheitspakete

Mehr über Ihre nächste 5-Sterne-Wohlfühlzeit im Mirabell Dolomites Hotel in Olang/Pustertal lesen Sie auf www.mirabell.it

Mirabell Dolomites Hotel © Mirabell Dolomites Hotel

Kontakt

MIRABELL DOLOMITES HOTEL . LUXURY . AYURVEDA & SPA

I-39030 Olang – Pustertal / Südtirol / Italien

Tel.: +39 0474 49 61 91

E-Mail: hotel@mirabell.it

Web: www.mirabell.it