Heute wünsche ich mir Winterzauber

Teilen

Rund um das Urlaubs- und Wellnesshotel Sommer gibt es im Winter viel zu erleben. © Peter Donatin

Malerische Berglandschaften, spaßiger Wintersport und verwöhnende Wellness – all das und noch mehr bekommen Sie im Hotel Sommer in Füssen im Allgäu.

Rund um das Urlaubs- und Wellnesshotel Sommer gibt es im Winter viel zu erleben: Entdecken Sie die zauberhafte Landschaft beim Winterwandern, Skifahren, Langlaufen oder Rodeln, besuchen Sie charmante Städtchen und bestaunen Sie das Märchenschloss Neuschwanstein. Ihre müden Glieder wärmen Sie anschließend am besten in der weitläufigen Wellnessoase wieder auf.

Winter im Hotel Sommer

Die Suiten bieten ein Plus an Platz. © Hotel Sommer

In der kalten Jahreszeit verwandelt sich das Allgäu in ein wahres Winterwunderland. Hier, am Fuß der Alpen, schneit es im Winter dicke, kräftige Flocken. Das Ergebnis: ein Paradies für alle Schneehasen! Weite Schneelandschaften, angezuckerte Berggipfel, verschneite Wälder – der Winter zaubert hier ein wirklich umwerfendes Panorama. Zu Recht gilt das Allgäu gerade in der kalten Jahreszeit als eines der schönsten Wandergebiete Deutschlands. Und mitten in dieser magischen Landschaft liegt das Hotel Sommer. Von hier aus können Sie sich direkt aufmachen, die zahlreichen malerischen Winterwanderwege zu erkunden. Ob allein, als Paar, mit der Familie oder in der Gruppe – eine Tour im Schnee ist traumhaft, versprochen!

Etwas mehr Action gefällig?

Natürlich kann man im Allgäu nicht nur wandern. Die zahlreichen Skigebiete der Region laden ein: Ski alpin, Snowboarden, Rodeln oder Langlauf – hier ist für jeden etwas dabei. Wer sich auf den Brettern noch unsicher fühlt, besucht am besten eine der Skischulen oder fährt mit dem Schlitten auf der längsten Naturrodelbahn im Allgäu bis ins Tal. Für entdeckungsfreudige Wintersportler empfiehlt sich die Allgäu-Tirol-Skicard, mit der Sie alle 19 Skigebiete der Region nutzen können.

Romantische Pferdeschlittenfahrten

Lassen Sie sich von den kraftvollen Pferden durch den Schnee ziehen! © Hotel Sommer

Wohl die gemütlichste Art, das winterliche Allgäu zu erkunden: mit dem Pferdeschlitten. Machen Sie es sich mit Ihrem Schatz in der Kutsche gemütlich und lassen Sie sich von den kraftvollen Pferden durch den Schnee ziehen. In eine warme Decke gekuschelt, können Sie so behaglich die malerische Landschaft in sich aufnehmen.

Die Schlösser des Märchenkönigs

Das Schloss Neuschwanstein, erbaut von König Ludwig II. von Bayern, ist wohl eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Unzählige Touristen von nah und fern pilgern jedes Jahr nach Schwangau, um einen Blick auf das eindrucksvolle Bauwerk zu erhaschen. Vom Hotel Sommer liegt es gerade einmal fünf Kilometer entfernt. Ein ganz heißer Tipp: Besuchen Sie das Schloss im Winter! Vor glitzernd weißen Bergen und umgeben von schneebedeckten Tannen, strahlt Neuschwanstein eine ganz besondere Magie aus. Auch das Schloss Hohenschwangau sollten Sie gesehen haben. Hier verbrachte König Ludwig II. seine Kindheit. Ob dieser spätgotische Prachtbau seine Liebe zu Märchenschlössern geweckt hat?

Wohlfühlerlebnisse für Körper und Seele

Zum Spa-Bereich gehört auch ein beheizter Außenpool © Oliver Schumacher

Das Hotel Sommer gilt als eins der Top-Wellnessangebote im Allgäu: Ein Panorama-Wellnessbereich mit Saunalandschaft, beheiztem Außenpool, Spa-Bereich und Fitnessstudio bietet alles, was Sie brauchen, um sich von Alltagsstress, Beschwerden und emotionaler Belastung zu erholen. Gönnen Sie sich nachhaltige Regeneration bei professionellen Massagen und Beauty-Anwendungen. Sie werden sich anschließend wie neugeboren fühlen.

Darf’s ein Gläschen Wein sein?

Weinraritäten zum Selbstzapfen © Hotel Sommer

Für Weinkenner und jene, die es noch werden wollen: die neue Weinlounge mit Weindispenser im Hotel Sommer. Diese ist einzigartig im Allgäu und verspricht Gaumenfreude vom Allerfeinsten. Hier können Sie köstliche Raritätenweine selbst zapfen, glasweise oder auch in Probierportionen, für eine Weinverkostung der besonderen Art.

Kontakt

Hotel Sommer

Weidachstraße 74

87629 Füssen/Allgäu

Deutschland

Tel.: +49 (0) 8362 9147 0

E-Mail: info@hotel-sommer.de

Web: www.hotel-sommer.de