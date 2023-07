Hotelmanager verrät, warum er niemals Last-Minute buchen würde

Von: Franziska Kaindl

Sie wollen das Beste aus Ihrem Urlaub machen und das möglichst zu einem günstigen Preis? Ein Hotelmanager hat Tipps dafür.

In der Sommerzeit sehnen sich viele nach Sonne, Meer oder Natur – schöne Orte, um vom Alltag abzuschalten und etwas Neues zu erleben. Aber wo soll es hingehen? Wie kommt man am schnellsten und günstigsten an den Reiseort? Und wie hole ich das Beste aus meinem Hotel heraus? All das sind Fragen, die sich Reisende vor ihrem Urlaub stellen und die schnell mal dafür sorgen können, dass die Planung nervenaufreibend und kompliziert wird. Gerade in letzterem Punkt weiß ein Experte Abhilfe: Chintan Dadhich ist Manager des New Yorker Hotels „Conrad New York Downtown“ und weiß genau, was er als Gast tun oder nicht tun würde, um einen angenehmen – und preiswerten – Aufenthalt genießen zu können.

Hotemanager erklärt: Niemals Last-Minute buchen

Sie warten bis zur letzten Minute, um ein Hotelzimmer zu buchen, in der Hoffnung, es wäre dann billiger? Das ist keine gute Idee, wie Dadhich findet. „Das ist ein Mythos“, sagte er Ende Juni in der Today Show des US-Senders NBC. Bei Hotels ginge es genauso um Angebot und Nachfrage, wie bei anderen Unternehmen. Wenn die Nachfrage hoch sei, wären das auch die Preise. Daher hilft es aus seiner Sicht auch nicht, Last-Minute zu buchen. „Ich empfehle den Leuten immer, im Voraus zu buchen. Sichern Sie sich diese Reservierung frühzeitig in Ihrer Reiseplanung.“

Wer das beste Hotelerlebnis haben möchte, sollte laut einem Manager schon früh buchen. © Panthermedia/Imago

Außerdem ist er der Meinung, dass es nicht schaden kann, beim Einchecken im Hotel nach einem kostenlosen Upgrade zu fragen. „Wenn ein Upgrade bei Hotelzimmern möglich ist, kann dafür eine kleine Gebühr fällig werden, aber manchmal wird es Ihnen einfach gewährt. Nachfragen schadet nie“, so der Hotelmanager.

Vergessen Sie nicht, Ihre Zimmerwünsche anzugeben

Auch in anderer Hinsicht hat der erfahrene Hotelmanager einen Tipp parat: Beim Buchen von Hotels können Sie oft genau einsehen, ob es sich um ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten handelt oder eine Schlafcouch vorhanden ist. Trotzdem schadet es laut Dadhich nicht, solche Details noch einmal genau abzuklären: „Vielleicht reisen Sie mit einem Geschwisterteil. Oder Sie reisen mit den Eltern oder sie treffen sich für ein Mädelswochenende.“ Jede Situation kann eine andere Aufteilung im Zimmer erfordern.

Wer spezielle Wünsche bezüglich der Schlafsituation hat, sollte sich daher Dadhich zufolge nicht scheuen, diese auch bei der Buchung anzugeben. Gleichzeitig sei aber auch das ein Grund, sich bereits früh um eine Buchung zu kümmern. So stellen Sie sicher, dass Sie noch ein Zimmer erhalten, dass Ihren Ansprüchen entspricht.