Hotels schlagen Alarm: Klauen Sie diesen Gegenstand aus Ihrem Zimmer, müssen Sie teuer büßen

Immer mehr Luxushotels weltweit haben die Nase voll: Gäste stehlen ständig Matratzen aus den Zimmern! Wie die Urlauber das anstellen, erfahren Sie hier.

Handtücher, Bademäntel, die Seife und das Shampoo im Bad: Dass Hotelgäste oftmals bei der Abreise kleinere Gegenstände mitgehen lassen, ist wohl kein Geheimnis. Zwar ist dies verboten, wird aber von der Hotelleitung manchmal kulanterweise nicht weiter verfolgt. Was sich allerdings manche Gäste leisten, ist nicht nur dreist, sondern grenzt auch noch an ein Wunder.

Hotel-Umfrage: Matratzen aus Luxus-Hotels bei Gästen sehr "beliebt"

Wie eine Untersuchung des deutschen Reiseunternehmens Wellness Heaven jetzt ergeben hat, beklagen immer mehr Hotels, dass Urlauber Matratzen mitgehen lassen sollen. Dazu hatte das Unternehmen 1.157 (Luxus-)Hotelbetreiber weltweit befragt - mit dem Ergebnis, dass Matratzen in 5-Sterne-Hotels etwa 8,1 Mal häufiger gestohlen werden.

Das stellt die Betreiber vor ein großes finanzielles Problem - schließlich kostet es teilweise mehrere tausend Euro, um solch einen hochwertigen Gegenstand zu ersetzen. Zudem rätseln viele, wie die Gäste so einen Diebstahl unbemerkt anstellen. Es handelt sich ja nicht gerade um einen Gegenstand im Handtaschenformat.

Wie stehlen Gäste Matratzen unbemerkt aus Hotels?

Mancher Betreiber geht davon aus, dass es wohl während der Nacht geschieht. Außerdem liegt der Verdacht nahe, dass Gäste die Lifts benutzen, um mit ihrer "Beute" direkt in die Tiefgarage zu gelangen. Allerdings sollen auch weitaus kuriosere Gegenstände bereits aus Hotels gestohlen worden sein, darunter ein großes Klavier, Saunabänke und sogar die Zimmernummern von den Türen.

Der Umfrage zufolge sollen aber tatsächlich am meisten Handtücher aus den Hotelzimmern entwendet werden. Aber auch sie kosten den Hotelbetreiber einiges, wenn er sie ersetzen muss. Daher gaben auch einige Umfrageteilnehmer an, den Gästen diese in Rechnung zu stellen, falls sie bemerken, dass eines oder gar mehrere Handtücher verschwunden sind.

