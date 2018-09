Was Hotels mit Seifen machen, nachdem Sie sie benutzt haben

Während des Hotelbesuchs haben Sie sicher schon das kleine Stück Seife verwendet, das verpackt im Bad ausliegt. Was nach der Nutzung passiert, wussten Sie sicher noch nicht.

Sie sind über ein verlängertes Wochenende in einem Hotel untergebracht und nutzen dankbar die kleine Seife, die das Hotelpersonal neben jedem Waschbecken platziert. Doch die Seife ist natürlich längst nicht aufgebraucht, wenn Sie schließlich wieder abreisen.

Seife wird nach dem Aufenthalt im Hotel entsorgt? Von wegen!

Dachten Sie, dass das von Ihnen benutzte Seifenstück nach der Nutzung vom Hotel entsorgt wird? Dann liegen Sie daneben. Denn die kleinen Seifenstücke werden nämlich oft wiederverwendet. Dabei werden sie zermahlen, mit einer Lösung versehen, die Keime abtötet, und schließlich zu neuen Seifenstücken verarbeitet.

Diese Idee hatte die Non-Profit-Organisation "Clean the World". Das Ziel der Wiederverwertung: Die neu gepressten Seifenstücke werden in Länder geliefert, die unter mangelnden Hygienestandards leiden. Dabei seien bereits 44 Millionen Seifenstücke in 127 Länder geschickt worden, um Krankheiten, die durch einen Mangel an Hygieneartikel verursacht werden, zu verringern.

"Clean the World" will unterschiedlichste Krankheiten durch die Wiederverwertung der Seifen eindämmen. So etwa Lungenentzündungen und Durchfallerkrankungen. Sie stellen laut der Organisation zwei der häufigsten Todesursachen bei Kindern unter fünf Jahren weltweit dar. Millionen von jungen Menschen könnten also durch den Zugang zu Seife und einer aufgeklärten Haltung gegenüber Hygienestandards gerettet werden.

Sollten Sie das nächsten Mal während Ihres Hotelaufenthalts die kleine Seife benutzen, werfen Sie sie also besser nicht in den Abfall.

