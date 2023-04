„War das Glas die Reise wert?“: Brite fliegt nur wegen Bier nach Ibiza

TikTok-Video

Ein Brite wollte herausfinden, ob ein Glas Bier in Ibiza – inklusive Flug – günstiger zu haben ist als ein Zwölferpack im heimischen Supermarkt. Das Ergebnis präsentierte er auf TikTok.

In manchen Urlaubsländern scheint alles ein bisschen günstiger zu sein als daheim. Sogar Flüge sind teilweise so billig, dass eine Zugfahrt in die nächst größere Stadt teurer erscheint. Ein britischer TikToker namens Callum Ryan wollte das Experiment wagen und herausfinden, ob er für einen niedrigeren Preis nach Ibiza fliegen und ein Bier kaufen kann als ein Zwölferpack im Supermarkt kostet.

„Ich konnte es nicht glauben“: Brite fliegt für Schnäppchenpreis nach Ibiza

In Großbritannien hätte Ryan umgerechnet knapp 17 Euro für einen Kasten Bier einer spanischen Marke gezahlt. Diesen Preis wollte er unterbieten – und zwar in Ibiza. Online entdeckte er einen Last-Minute-Flug von London auf die Baleareninsel für schlappe 10 Pfund, also etwas über 11 Euro. „Ich konnte es nicht glauben“, meint Ryan in seinem Video hinsichtlich solcher Preise. Vor Ort angekommen setzte sich der TikToker in ein beliebtes Restaurant und bestellte dort ein Glas Bier derselben spanischen Marke.

Und was kostete es? Vier Euro kostete ihn der Gerstensaft laut Rechnung, was zusammen mit dem Flug rund 15 Euro ausmacht. Ryan konnte also beweisen: Ein Glas Bier inklusive Flug nach Ibiza kann günstiger sein als ein ganzer Kasten in seiner Heimat.

Für ein Glas Bier nach Ibiza – lässt sich wirklich etwas sparen?

Was Ryan in seinem Experiment aber nicht erwähnte, waren andere Kosten, die auf der Reise womöglich auf ihn zugekommen sind. So wollen einige TikTok-Nutzer in den Kommentaren wissen, was er für den Flughafentransfer oder eine Hotelübernachtung – geschweige denn den Rückflug – gezahlt hat. Eine Antwort gibt Ryan darauf nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass ihn die gesamte Reise insgesamt mehr gekostet als die 17 Euro, die er in der Heimat für einen Kasten Bier gezahlt hat. Einige User weisen außerdem darauf hin, dass er in der Heimat im Vergleich weniger pro Bier gezahlt hätte.

