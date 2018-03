"Ich bin Gott": Hysterische Frau will Flugzeug-Türe während Flug öffnen

Passagiere erlebten im Flugzeug einen wahren Schreckensmoment, als eine Erste-Klasse-Reisende versuchte, die Türe des Notausgangs während dem Flug zu öffnen.

Passagiere auf einem Flug von San Francisco nach Boise im US-amerikanischen Idaho bekamen am Montag einen ordentlichen Schrecken: Eine Reisende der Ersten Klasse versuchte, die Notausgangstür zu öffnen - während sich das Flugzeug in der Luft befand.

"Ich bin Gott!"

Passagiere hielten die bizarre Szene auf Video fest. Darin hört man eine Frau hysterisch rufen: "Ich bin Gott!" Die Passagiere sagten gegenüber dem örtlichen TV-Sender KBOI, wie die Huffingtonpost berichtet, dass die Frau auch gerufen haben soll: "Ich will sterben! Hol mich aus dem Flugzeug!" Dann sei sie Richtung Notausgang gerannt.

Die Frau wurde von der Crew und Passagieren zurückgehalten und schließlich im Gang des Flugzeugs auf den Boden gedrückt. Anschließend wurden ihre Füße fixiert, wie man in dem Video sieht.

Obwohl die Frau für einen Moment des Schreckens an Bord sorgte, wurde das Flugzeug nicht umgeleitet. Alle Passagieren seien weitestgehend ruhig während des Vorfalls geblieben, wie es heißt. Die Frau wurde später in Boise in Gewahrsam genommen.

