"Ich stand unter Schock": Frau aus Flugzeug geworfen - doch aus welchem Grund wirklich?

Eine Frau wird aus einem Flugzeug geworfen, nachdem sich die Passagiere über sie beschwert hatten. Was brachte die Passagierin in die missliche Lage?

War es nun ihr Outfit - oder doch ihr schlechtes Benehmen, das eine Reisende in die Bredouille brachte und sie deshalb das Flugzeug noch vor dem Start verlassen musste? Harriet Osborne und die Fluggesellschaft EasyJet sind sich darüber uneinig.

Airline nennt Frau "störend" - Outfit zeigt mehr, als übrige Passagiere sehen wollen

Berichten von Fox News zufolge habe Osborne auf einem EasyJet-Flug von Malaga in Spanien nach London ein Oberteil getragen, das durchsichtig war und Blick auf intime Köperstellen freigab. Es sei so aufreizend gewesen, dass sich Passagiere bei der Crew über Osborne beschwert hatten.

Daraufhin habe die Crew der Frau ein Top angeboten, das sie über ihr durchsichtiges anziehen sollte. Die Frau fügte sich der Ansage und zog sich das Top an. Dann sei die Frau jedoch weiterhin durch schlechtes Benehmen in Erscheinung getreten, wie es von Zeugen heißt.

Die Besatzung habe daraufhin beschlossen, Osborne nicht mitfliegen zu lassen. Ein Sprecher von EasyJet sagte gegenüber Fox News: "Wir können bestätigen, dass eine Passagierin, die am 23. Juni von Malaga nach Stansted reiste, aufgrund ihres störenden Verhaltens nicht mitreisen durfte. Aufgrund von Bedenken bezüglich ihrer Bekleidung wurde die Kundin höflich gebeten, für den Flug ein zusätzliches Oberteil zu tragen, dem die Kundin zustimmte. Dann handelte sie jedoch störend gegenüber einem Mitglied unserer Crew. Unser Kabinen- und Bodenpersonal ist geschult, alle Situationen zu beurteilen und schnell und angemessen zu handeln. Wir tolerieren kein missbräuchliches oder bedrohliches Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitern."

Osbourne hingegen erklärte gegenüber The Sun: "Die Crew war schrecklich und sorgte dafür, dass ich mich billig fühlte. Diese Flugbegleiterin konfrontierte mich vor dem ganzen Flugzeug und sagte, ich dürfe in diesem Oberteil nicht rein. Sie sagte zu mir: 'Oh nein, gehen Sie zur Seite', und versuchte, mich mit ihren Händen zu bedecken. Sie sagte: 'Du kommst nicht so in mein Flugzeug - du musst ein Oberteil anziehen'. Dann befahl sie mir, das Flugzeug zu verlassen, also zog ich natürlich ein Top an."

Doch auch das habe nichts geholfen, sie sei trotzdem von der Crew aus dem Flugzeug entfernt worden. "Ich stand unter Schock. Es war so sexistisch. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Wir mussten durch das Terminal zurückgehen, wo die spanische Polizei wartete, um uns zu verhören. Sie waren verblüfft, als ich ihnen erzählte, warum wir rausgeschmissen worden waren."

