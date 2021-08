In diesen Ländern gilt Impfpflicht für Reisende – oder könnte sie folgen

Corona-Maßnahmen

Ungeimpfte müssen sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern Europas in den kommenden Wochen mit strengeren Regeln rechnen. An manchen Orten gibt es sie schon.

Viele Länder erlauben Geimpften bereits die Einreise ohne PCR- oder Antigentest, auch auf Quarantänemaßnahmen wird verzichtet. Dazu gehören unter anderem Spanien, Italien, Kroatien oder Österreich. Manche Länder gehen aber noch einen Schritt weiter und erlauben Ungeimpften gar nicht erst die Einreise. Eine solche Regelung könnte bald auch in anderen Ländern kommen.

Einreise ohne Corona-Impfung – in diesen Ländern kaum möglich

Der Karibikstaat Grenada erlaubt nur die Einreise von vollständig geimpften Personen, wie das Auswärtige Amt informiert. Als einzige Ausnahmen gelten Einheimische und Kinder unter 13 Jahren, die mit einer vollständig geimpften Begleitperson einreisen.

Eine ähnliche Regelung wird bald für Kanada kommen: Vollständig Geimpfte US-amerikanische Bürger dürfen ab dem 9. August wieder aus touristischen Gründen einreisen. Internationale Urlauber sind ab dem 7. September wieder erlaubt – ebenfalls nur mit dem Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung, die 14 Tage vor der Einreise abgeschlossen wurde. Akzeptiert sind die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson sowie Kombinationen aus den genannten Vakzinen.

Auch die USA haben kürzlich mitgeteilt, Einreise-Lockerungen für Geimpfte vornehmen zu wollen. Ein Datum und konkrete Details sind noch nicht bekannt, zum Beispiel, ob die US-Behörden bei Touristen nur Vakzine erlauben, die auch in den USA zugelassen sind. Dann könnten nur Urlauber mit Biontech-, Moderna- oder Johnson&Johnson-Impfung einreisen. Astrazeneca wird in den Vereinigenten Staaten bisher nicht verimpft.

Kreuzfahrt-Urlaub nur mit Corona-Impfung: Reedereien mit strengen Regeln

Die Einreise-Regeln für Norwegen sind ebenfalls streng. So müssen alle Reisenden, die keinen Impf- oder Genesenennachweis haben, eine Online-Registrierung vor der Einreise durchführen und sich vor Ort testen zu lassen. Dennoch ist eine unkomplizierte Einreise nicht gesichert, wie das Auswärtige Amt warnt. Selbst wenn die Bedingungen grundsätzlich erfüllt werden, könnte es zu Einreiseverweigerungen oder einer Hotelquarantäne kommen, da die Grenzpolizei die neuen Vorschriften uneinheitlich auslegen könnte. Für Kreuzfahrtreisende sind die Regeln jedoch klar: Norwegen verlangt von allen erwachsenen Gästen sowie der Besatzung eine vollständige Impfung. Daher kündigten Tui Cruises und Aida für bestimmte Kreuzfahrtschiffe mit Stopps in Norwegen an, nur geimpfte Reisende zu erlauben.

Andere Reedereien haben jedoch beschlossen, generell nur noch geimpfte Reisende mit an Bord zu nehmen. Darunter auch das deutsche Kreuzfahrtunternehmen Hapag-Lloyd Cruises. Hier dürfen ab Herbst nur noch Personen, die vollständige gegen Covid-19 geimpft sind, mitreisen. Die britische Reederei Saga kündigte bereits im Januar 2021, nur noch geimpfte Gäste zu erlauben. (fk)

