Auswandern in Corona-Zeiten: Leonie Melzer aus Hünfeld lebt seit anderthalb Jahren in Neuseeland

Leonie Melzer und ihr Partner John Clements leben seit mehr als einem Jahr in Neuseeland - das Einleben war in Zeiten der Pandemie nicht einfach.

„Es war nervenaufreibend“

Seit eineinhalb Jahren lebt Leonie Melzer (28) mit ihrem Partner John Clements (25) in Auckland. Die gebürtige Hünfelderin erzählt, wie sie in Neuseeland gelandet ist und wie sich das Leben dort seit einem Jahr mit der Pandemie entwickelt hat.

Auckland/Hünfeld - Am 15. Oktober 2019 sind Leonie und John mit einem Arbeits- und Urlaubsvisum in Neuseeland gelandet*. Das Jahr in der Corona*-Pandemie im fremden Land hat den beiden einiges abverlangt, wie Leonie Melzer im Interview mit unserer Zeitung berichtet.

„Unser Plan war, Neuseeland noch mal für zwei bis drei Monate zu verlassen, unsere Familien zu besuchen und ein Arbeitsvisum für ein, maximal zwei Jahre zu beantragen. Wir hatten im Mai 2020 sogar schon Flüge nach Südafrika, Simbabwe und Deutschland gebucht. Aber es sollte alles anders kommen“, sagt Melzer. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.