83 Prozent Inflation in der Türkei: Wo Reisen jetzt immer teurer wird

Energie und Lebensmittelpreise

In Deutschland wird aufgrund der Inflation geächzt. Doch anderswo sieht es nicht viel besser aus – auch Urlaubsländer sind betroffen.

Die Sommerzeit ist vorbei – doch mit Urlaub ist für zahlreiche Deutsche noch lange nicht Schluss. Auch im Herbst und Winter dieses Jahres wollen viele verreisen. Vor der steigenden Inflation können Bürger allerdings nicht fliehen, denn auch andere Länder im Euroraum haben mit erhöhten Lebenshaltungskosten zu kämpfen.

Inflation im Ausland: Wie viel teurer ist Urlaub in Europa?

In Deutschland lag die Inflationsrate im September 2022 bei 10,9 Prozent (HVPI) im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt informiert. „Hauptursachen für die hohe Inflation sind nach wie vor enorme Preiserhöhungen bei den Energieprodukten. Aber wir beobachten zunehmend auch Preisanstiege bei vielen anderen Gütern, besonders bei den Nahrungsmitteln“, sagt Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamts. Erste Hotels in Deutschland schlagen aufgrund der gestiegenen Energiepreise sogar eine Energiepauschale auf. Die „Flucht“ ins Ausland bringt aber nicht unbedingt Besserung: Wer einen Urlaub in der EU plant, muss in den meisten Ländern ebenfalls mit gestiegenen Kosten rechnen – ein Trend, der sich bereits seit Monaten fortführt.

Deutschland befindet sich aktuell genau im EU-Durchschnitt – hier liegt die Inflationsrate ebenfalls auf 10,9 Prozent. Die niedrigsten Raten weisen Frankreich (6,2 Prozent), Malta (7,4 Prozent) und Finnland (8,4 Prozent) auf. Die höchsten im Euroraum betreffen Estland (24,1 Prozent), Litauen (22,5 Prozent) und Lettland (22,0 Prozent). Ein Urlaub in diesen Ländern ist also derzeit um einiges teurer als noch in den Jahren zuvor. Dennoch müssen die echten Kosten im Vergleich nicht unbedingt höher sein als in Deutschland: „Die Länder Europas mit höherer Inflation sind in der Regel die, deren Preisniveau prinzipiell unter unserem liegt“, sagt ein Sprecher des Unternehmens A3M Global Monitoring dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

In beliebten Urlaubsländern – ob für Sonne, Campen oder Wandern –, sieht es mit der Inflation im September 2022 folgendermaßen aus:

Urlaubsland Jährliche Inflationsrate auf Basis des HVPI* Niederlande 17,1 Prozent Griechenland 12,1 Prozent Österreich 10,9 Prozent Dänemark 11,1 Prozent Portugal 9,8 Prozent Italien 9,4 Prozent Spanien 9,0 Prozent Zypern 9,0 Prozent Irland 8,6 Prozent Malta 7,4 Prozent

Quelle: Eurostat, *Harmonisierter Verbraucherpreisindex

So hoch wie seit 24 Jahren nicht: Inflation in der Türkei

Besonders hart trifft die Inflation allerdings die Türkei. Die Teuerungsrate lag im September bei 83,45 Prozent, wie das nationale Statistikamt in Ankara laut Tagesschau berichtete. Das ist eine weitere Steigerung im Vergleich zu August, wo die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 80,21 Prozent höher lagen. Allein die Preise für Lebensmittel sollen sich im vergangenen Monat um gut 93 Prozent gesteigert haben. Die unabhängige Inflation Research Group schätzt sogar, dass die Inflation in der Realität bei 186,27 Prozent liegt, wie es in dem Bericht heißt.

Trotzdem gehört die Türkei in diesem Winter zu den beliebtesten Reisezielen, wie Daten des Reiseveranstalters Tui zeigen. Generell sei die Reiselust der Deutschen vorhanden, wie auch Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV) in einer Pressemitteilung sagt. Das Marktforschungsinstitut GfK berichtete im Sommer sogar, dass Deutsche trotz steigender Preise lieber auf genussvolle Lebensmittel verzichten als auf Reisen.

